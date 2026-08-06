Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Uefa mantém ameaça de boicote e quer saída imediata de Infantino mesmo após pedido de desculpas

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Uefa está determinada em conseguir uma saída imediata de Gianni Infantino da presidência da Fifa. A federação europeia não foi convencida pelo pedido de desculpas do dirigente pelo plano fracassado de criar uma subsidiária para vender ações a investidores e mantém a ameaça de boicote às competições da entidade caso o dirigente permaneça no cargo.

Segundo o o jornal britânico The Telegraph, a Federação Inglesa de Futebol (FA) continua determinada a derrubar Infantino após o dirigente rechaçar um pedido de renúncia em reunião com a alta cúpula da Fifa em Rabat, no Marrocos, nesta quarta-feira, 5. Os dirigentes do futebol europeu e da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) trabalham para garantir apoio suficiente para desencadear a saída do cartola ítalo-suíço ou apresentar um candidato viável à presidência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o canal de televisão britânico Sky News informou que a Uefa não mudou sua posição e ameaça não participar de torneios da Fifa. A federação europeia rejeitou a credibilidade da declaração emitida pela entidade máxima do futebol e afirma que as "condições não foram cumpridas" para o fim do boicote à Copa do Mundo.

Por sua vez, o The Guardian afirma que a Uefa planeja encomendar uma avaliação independente após suspeitas de que Infantino tenha concordado em vender os lucros futuros do torneio por um valor abaixo do mercado.

Em 28 de julho, a Fifa anunciou o plano de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), um braço comercial da entidade para vender ações de torneios da entidade, como a Copa do Mundo, para investidores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta previa a criação de uma subsidiária, a Fifa Forward Enterprise (FFE), para gerir os direitos comerciais das competições. A ideia era vender de 20% a 30% do novo braço comercial, a investidores privados - entre eles, a empresa de private equity de Josh Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Para convencer o colégio eleitoral do futebol mundial, a Fifa havia estruturado um plano inicial de repasses às 211 federações nacionais filiadas, em programa denominado Fifa Fast-Forward (FFFP). Para financiar esta primeira fase, a FFE pretendia captar US$ 4,2 bilhões (R$ 21,5 bilhões) no mercado.

Lideradas pela Uefa, federações de diferentes partes do mundo manifestaram preocupação com a condução do processo e a falta de transparência na proposta, abandonada pela Fifa em 31 de julho após a forte repercussão negativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em carta enviada às filiadas na quarta-feira, 5 de agosto, a entidade reconheceu erros na forma como tratou o tema e pediu desculpas. Ao mesmo tempo, afirmou que não irá mais "tolerar quaisquer ataques à sua integridade", recado interpretado nos bastidores como um alerta aos dirigentes que articulam pela saída de Infantino.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
boicote Futebol Gianni Infantino Plano Fifa UEFA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV