Uefa divulga calendário das partidas da fase de liga da Champions League
Neste sábado (29), a Uefa divulgou o calendário completo da fase de liga da Champions League 2026/27. Os confrontos dessa etapa ocorrem entre os dias 8 de setembro e 27 de janeiro e cada clube terá oito rodadas, sempre enfrentando adversários diferentes, com quatro jogos em casa e quatro fora.
A principal competição de clubes da Europa chega à terceira edição no formato, após abandonar o tradicional sistema da fase de grupos. Os oito primeiros colocados se classificam antecipadamente para as oitavas de final, enquanto aqueles que ficarem entre 9º e 24º se enfrentam na fase de 16 avos.
A entidade já tinha anunciado os confrontos da fase de liga na última quinta-feira (27). A primeira rodada começa com confrontos interessantes, como o Real Madrid recebendo a Inter de Milão, no dia 08 de setembro, no Santiago Bernabéu. Já o Arsenal, atual vice da competição, visita o Napoli, no estádio Diego Armando Maradona.
Nesta temporada, a grande decisão será realizada no Riyadh Air Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, no dia 05 de junho de 2027.
VEJA A TABELA COMPLETA DE JOGOS DA FASE DE LIGA:
1ª RODADA:
08 DE SETEMBRO (TERÇA-FEIRA)
AEK Athensd x LASK - 13h45
Club Brugge x Aston Villa - 13h45
Borussia Dortmund x Villarreal - 16h00
Porto x Manchester City - 16h00
Lille x Real Betis - 16h00
Real Madrid x Inter de Milão - 16h00
09 DE SETEMBRO (QUARTA-FEIRA)
Barcelona x Feyenoord - 13h45
Stuttgart x Viking - 13h45
Liverpool x Atlético de Madrid - 16h00
PSG x Brastilavia - 16h00
Sporting x Galatasaray - 16h00
Napoli x Arsenal - 16h00
10 DE SETEMBRO (QUINTA-FEIRA)
Fenerbahce x Roma - 13h45
PSV x Shakhtar - 13h45
Como x RB Leipzig - 16h00
Bayern de Munique x Bodó Glimt - 16h00
Manchester United x Sabah - 16h00
Slavia Praga x Lens - 16h00
2ª RODADA:
13 DE OUTUBRO (TERÇA-FEIRA)
Lens x Sporting - 13h45
Sabah x Slavia Praga - 13h45
Arsenal x Lille - 16h00
Atlético de Madrid x Manchester United - 16h00
Inter de Milão x Club Brugge - 16h00
Galatasaray x Barcelona - 16h00
RB Leipzig x PSV - 16h00
Viking x Bayern de Munique - 16h00
Villarreal x Napoli - 16h00
14 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)
Feyenoord x Como - 13h45
LASK x Liverpool - 13h45
Roma x Real Madrid - 16h00
Aston Villa x Fenerbahce - 16h00
Shakhtar x AEK Athens - 16h00
Bodó Glimt x Borussia Dortmund - 16h00
Manchester City x PSG 0 16h00
Real Betis x Porto - 16h00
Bratislava x Stuttgart - 16h00
3ª RODADA:
20 DE OUTUBRO (TERÇA-FEIRA)
Fenerbahce x Slavia Praga - 13h45
Sabah x Borussia Dortmund - 13h45
Roma x Bratislava - 16h00
Porto x PSV - 16h00
Liverpool x Villarreal - 16h00
Manchester City x AEK Athens - 16h00
PSG x Barcelona - 16h00
Napoli x Bodó Glimt - 16h00
Stuttgart x Atlético de Madrid - 16h00
21 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)
Como x Manchester United - 13h45
Lille x Galatasaray - 13h45
Aston Villa x Viking - 16h00
Club Brugge x Lens - 16h00
Bayern de Munique x Arsenal - 16h00
Inter de Milão x Shakhtar - 16h00
Real Madrid x RB Leipzig - 16h00
Real Betis x Feyenoord - 16h00
Sporting - LASK - 16h00
4ª RODADA:
Shakhtar x Sporting - 13h45
Galatasaray x Stuttgart - 13h45
Atlético de Madrid x Bayern de Munique - 16h00
Barcelona x Aston Villa - 16h00
Feyenoord x Inter de Milão - 16h00
Bodó Glimt x Lille - 16h00
LASK x Bratislava - 16h00
Manchester United x Roma - 16h00
Villarreal x PSG - 16h00
22 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)
AEK Athens x Real Madrid - 13h45
Fenerbahce x Liverpool - 14h45
Borussia Dortmund x Real Betis - 16h00
Porto x Napoli - 16h00
PSV x Club Brugge - 16h00
RB Leipzig x Manchester City - 16h00
Lens x Como - 16h00
Slavia Praga x Arsenal - 16h00
Viking x Sabah - 16h00
5ª RODADA:
24 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA)
Bodó Glimt x LASK - 13h45
Galatasaray x Aston Villa - 13h45
Arsenal x Borussia Dortmund - 16h00
Como x AEK Athens - 16h00
Feyenoord x Porto - 16h00
Manchester City x Napoli - 16h00
RB Leipzig x Lens - 16h00
Real Madrid x PSV - 16h00
Bratislava x Real Betis - 16h00
25 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)
Sabah x Barcelona - 13h45
Slavia Praga x Villarreal - 13h45
Atlético de Madrid x Viking - 16h00
Club Brugge x Liverpool - 16h00
Inter de Milão x Stuttgart - 16h00
Shakhtar x Fenerbahce - 16h00
Lille x Bayern de Munique - 16h00
PSG x Roma - 16h00
Sporting x Manchester United - 16h00
6ª RODADA:
08 DE DEZEMBRO (TERÇA-FEIRA)
Viking x Feyenoord - 13h45
Villarreal x Sabah - 13h45
AEK Athens x Galatasaray - 16h00
Roma x Sporting - 16h00
Aston Villa x PSG - 16h00
Barcelona x Manchester City - 16h00
Bayern de Munique x Slavia Praga - 16h00
Manchester United x RB Leipzig - 16h00
Napoli x Club Brugge - 16h00
09 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)
Real Betis x Como - 13h45
Bratislava x Shakhtar - 13h45
Arsenal x Real Madrid - 16h00
Borussia Dortmund x Inter de Milão - 16h00
LASK x Fenerbahce - 16h00
Liverpool x Porto - 16h00
PSV x Atlético de Madrid - 16h00
Lens x Bodó Glimt - 16h00
Stuttgart x Lille - 16h00
7ª RODADA:
19 DE JANEIRO (TERÇA-FEIRA)
Bodó Glimt x Atlético de Madrid - 13h45
Galatasaray x Feyenoord - 13h45
AEK Athens FC x Roma - 16h00
Aston Villa x Borussia Dortmund - 16h00
Inter de Milão x Liverpool - 16h00
Porto x Slavia Praga - 16h00
Lille x Bratislava - 16h00
Real Madrid x LASK - 16h00
Stuttgart x Club Brugge - 16h00
20 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)
Fenerbahce x Villarreal - 13h45
Sabah x Napoli - 13h45
Como x PSG - 16h00
Manchester United x Bayern de Munique - 16h00
RB Leipzig x Shakhtar - 16h00
Lens x Manchester City - 16h00
Real Betis x Arsenal - 16h00
Sporting x Barcelona - 16h00
Viking x PSV - 16h00
8ª RODADA:
27 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)
Arsenal x Sabah - 16h00
Roma x Lille - 16h00
Atlético de Madrid x Fenerbahce - 16h00
Borussia Dortmund x AEK Athens - 16h00
Club Brugge x Bodó Glimt - 16h00
Bayern de Munique x Real Betis - 16h00
Barcelona x Como - 16h00
Shakhtar x Real Madrid - 16h00
Feyenoord x RB Leipzig - 16h00
LASK x Porto - 16h00
Liverpool x Lens - 16h00
Manchester City x Sporting - 16h00
PSG x Galatasaray - 16h00
PSV x Stuttgart - 16h00
Slavia Praga x Aston Villa - 16h00
Napoli x Viking - 16h00
Villarreal x Manchester United - 16h00
Bratislava x Inter de Milão - 16h00