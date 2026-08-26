Uefa desiste de boicote após receber garantia de que Fifa não venderá ações da Copa

A Uefa optou por suspender o boicote à Fifa após receber garantias de que o plano de vender participações na Copa do Mundo não será retomado. A organização europeia foi uma das principais críticas à proposta do Fifa Forward Enterprise, projeto que buscava atrair investimentos privados para financiar torneios da entidade máxima do futebol.

A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Times, que ainda completa que, apesar de desistir de tomar ações contra a organização, a Uefa ainda mantém o posicionamento contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e pretende intensificar suas ações contra o dirigente.

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Além disso, os dirigentes europeus devem confirmar, em reunião do comitê executivo, nesta quinta-feira, 26, onde estará presente a maioria dos presidentes das 55 federações europeias, que as duas condições para o fim do boicote foram cumpridas. O encontro também deve servir para a entidade dar seguimento à sua campanha pela renúncia de Infantino.

A primeira exigência era que a Fifa retirasse a proposta de venda de participações nas principais competições, o que aconteceu no final de julho, e a segunda era que "devessem ser dadas garantias de que tais tentativas de desfigurar o jogo desta forma nunca mais se repetirão".

Por fim, o The Times traz que, no início deste mês, a entidade que rege o futebol europeu enviou a Infantino uma carta de seus advogados nos EUA, alertando que está considerando medidas legais e afirmando que todos os documentos e informações relacionados ao plano de criação do Fifa Forward Enterprises devem ser preservados.