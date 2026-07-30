Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Uefa articula lançar presidente do PSG como oponente de Infantino nas eleições da Fifa

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 11:44:00 Editado em 30.07.2026, 11:53:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e da Qatar Sports Investments, é o nome de consenso dos dirigentes do futebol europeu para desafiar o presidente da Fifa, Giannni Infantino, nas próximas eleições presidenciais da entidade que comanda o futebol no mundo.

Segundo informações do jornal britânico The Telegraph, o dirigente é visto pelos representantes da Uefa como o candidato com maiores chances de obter êxito por reunir influência e prestígio em meio a um cenário de crise provocada pela proposta de privatização das receitas da Copa do Mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A European Club Football (EFC), também presidida por Nasser Al-Khelaïfi, disse não ter sido ouvida em relação à ideia de Infantino. Uma reunião de emergência está prevista para esta quinta-feira para planejar um possível boicote contra a Fifa na próxima Copa do Mundo de 2030 e unificar sua posição ao plano do órgão máximo do futebol sobre venda de ações no próximo mundial.

Em meio a esse cenário de tensão nos bastidores da política esportiva internacional, Al-Khelaifi tentou descartar qualquer possibilidade de ter seu nome vinculado à candidatura das próximas eleições para o posto de presidente da Fifa.

"Nasser não tem absolutamente nenhuma ambição, nenhuma intenção e nenhum interesse no cargo da Fifa. Ele continuará apoiando discretamente todas as instituições do futebol mundial e europeu", afirmou um representante do dirigente ao Telegraph.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prestígio de Al-Khelaifi não se restringe somente ao fato de comandar o PSG e a QSI. Ele também está à frente do beIN Media Group, empresa que detém os direitos de competições como a Copa do Mundo e a Champions League em diversos mercados.

A gestão de Infantino como presidente da Fifa está cada vez mais desagradável aos olhos Uefa. O desgaste cresceu ao longo dos anos, na esteira de algumas discordâncias, e atingiu ponto crítico quando a entidade máxima do futebol anunciou um plano para vender ações de uma nova empresa que será constituída para administrar competições, inclusive a Copa do Mundo.

Durante a Copa do Mundo de 2026, novos desentendimentos públicos foram protagonizados pelas duas entidades. O desconforto de Ceferin com a administração de Infantino ficou evidente quando a Uefa publicou uma nota condenando a decisão de anular a suspensão do atacante americano Balogun, após ligação de Donald Trump ao presidente da Fifa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Uefa também é frontalmente contrária ao plano de ampliar o número de times da Copa do Mundo para 64 em 2030, outra ideia de Infantino. Em meio a tantas discordâncias, Aleksander Ceferin não foi à final entre Espanha e Argentina em New Jersey para deixar clara sua oposição à atual gestão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Eleições fifa Futebol Infantino presidente do PSG UEFA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV