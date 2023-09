Ucrânia promete boicote e ganha apoio de aliados contra tentativa da Uefa de reintegrar Rússia

A Ucrânia entrou em confronto com a Uefa nesta semana depois de a entidade europeia dar sinais de que pretende reintegrar a Rússia em suas competições. O país, invadido pelas tropas russas em fevereiro do ano passado, prometeu boicote a torneios que contem com seleções do país vizinho e instou aliados a fazer o mesmo. Polônia e Inglaterra já indicaram que podem tomar o mesmo caminho.

"A UAF (federação de futebol da Ucrânia) confirma que não participaremos de quaisquer competições com a participação de equipas russas", disse a entidade, que "apela a outras federações-membros da Uefa para que boicotem possíveis jogos com a participação de times da federação da Rússia."

A manifestação da Ucrânia é uma resposta à decisão da Uefa de permitir a participação da seleção russa nas Eliminatórias da Eurocopa Sub-17. A entidade alegou que "crianças não devem ser punidas pelas ações cujas responsabilidades pertencem somente aos adultos".

"Pedimos veementemente à Uefa que reveja esta decisão e deixe em vigor a decisão anterior sobre a exclusão total de quaisquer equipes da federação russa em competições internacionais", registrou a federação ucraniana.

Enquanto a Rússia encarou a decisão como um primeiro passo para voltar aos palcos principais do esporte mundial, a Ucrânia e outros países criticaram a decisão. Os ucranianos receberam o apoio imediato da Polônia, que prometeu boicotar jogos contra russos e indicou que poderá boicotar totalmente as competições que contem com a Rússia.

A Letônia seguiu pelo mesmo caminho, assim como a poderosa Football Association, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês). "Não apoiamos a posição de readmitir a Rússia nas competições etárias da Uefa e a nossa posição continua a ser a de que as equipes inglesas não jogarão contra a Rússia", anunciou a FA.

Para a Ucrânia, aceitar seleções russas em competições internacionais seria "tolerar a política de agressividade da Rússia". A fase de grupos das Eliminatórias da Euro Sub-17 começarão a ser disputados em outubro, tanto no masculino quanto no feminino.

Se a Uefa manter sua decisão, as seleções russas sub-17 poderão enfrentar problemas para entrar em alguns países para jogos das Eliminatórias da Euro. Jogadores e membros das comissões técnicas devem ter dificuldade para obter vistos e permissões para viagens.