Ucrânia goleia Armênia na Liga das Nações B e briga pela liderança do Grupo 1

Mesmo jogando fora de casa, a Ucrânia segue na luta pelo acesso à Liga A ao aplicar uma goleada de 5 a 0 sobre a Armênia, mesmo jogando fora de seus domínios. O resultado coloca a seleção ucraniana na liderança provisória do Grupo 1 da Liga das Nações B com dez pontos, um a mais que a Escócia, que completa rodada 5 da chave também neste sábado em duelo com a Irlanda.

O resultado serviu para reabilitar o time que, na última rodada, mesmo jogando diante de sua torcida, não passou de um empate de 1 a 1 com a Irlanda. Com situação confortável para garantir vaga na próxima fase do torneio, os ucranianos encerram a fase de grupos jogando contra os escoceses.

O jogo até que se manteve equilibrado no primeiro tempo. Apesar de ter o domínio da partida, a Ucrânia tinha dificuldade em chegar ao gol adversário em função do forte esquema defensivo dos armênios.

Tymchyk fez o único gol da primeira etapa ao aproveitar cruzamento de Zubkov. Na volta do intervalo, porém, a Armênia buscou uma estratégia ofensiva e acabou comprometendo o seu sistema de defesa.

Assim, a Ucrânia começou a consolidar a sua vitória. Aos 12 minutos foi a vez de Tymchyk fazer o papel de garçom. Zubkov bateu de primeira e fez 2 a 0. Aos 24 minutos Dovbyk, de cabeça começou a desenhar a goleada. A desvantagem fez a Armênia tentar diminuir a diferença e, com isso, os espaços na defesa apareceram ainda mais.

Aos 36 minutos Ignatenko aumentou para 4 a 0 com um forte chute no canto; Três minutos depois, Dovbyk, que marcou o seu segundo jogo na partida, deu números finais à partida aproveitando uma rebatida na área da Armênia para fazer 5 a 0.

Com apenas uma vitória (no jogo de estreia contra a Irlanda) e quatro derrotas, a Armênia nesta fasem a Armênia já está eliminada. O seu próximo jogo é contra a Irlanda, fora de casa.