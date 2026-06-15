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DEMISSÃO

Tunísia demite técnico Sabri Lamouchi após sofrer goleada na estreia da Copa

Primeira queda de treinador no Mundial de 2026 ocorre após a Suécia aplicar 5 a 1 em Monterrey

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 11:51:01 Editado em 15.06.2026, 11:50:53
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Tunísia demite técnico Sabri Lamouchi após sofrer goleada na estreia da Copa
Autor Técnico Sabri Lamouchi foi demitido - Foto: Reprodução/Instagram: Federation Tunisienne de Football

A Federação Tunisiana de Futebol demitiu o técnico Sabri Lamouchi após a goleada por 5 a 1 sofrida diante da Suécia, neste domingo (14), em Monterrey, na rodada de abertura da Copa do Mundo de 2026. A decisão, revelada pelo jornalista Romain Molina, do "The Guardian", foi tomada poucas horas após o apito final e marcou a primeira queda de um treinador no torneio.

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Apesar de a seleção africana ainda manter chances matemáticas de classificação no Grupo F, a diretoria optou por interromper o trabalho de forma imediata devido ao forte impacto negativo do resultado.

O revés na estreia culminou no fim de uma curta e instável trajetória de Lamouchi, que comandou a Tunísia em apenas cinco partidas, acumulando três derrotas, um empate e uma única vitória. O desempenho nos amistosos preparatórios já indicava fragilidades, com derrotas para Áustria e Bélgica, um empate sem gols contra o Canadá e um triunfo magro por 1 a 0 sobre o Haiti. A atuação apática diante dos suecos foi o estopim para a demissão.

Em campo, a Suécia dominou as ações desde o início e construiu a vantagem no primeiro tempo com gols de Yasin Ayari, aos sete minutos, e Alexander Isak, aos 30. A Tunísia esboçou uma reação antes do intervalo com um gol de Omar Rekik, mas o domínio sueco se intensificou na etapa final. Com mais três gols no segundo tempo, a Suécia consolidou uma das maiores goleadas desta edição do Mundial e assumiu a liderança da chave, deixando os tunisianos na lanterna.

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Agora, a equipe africana busca um novo comandante para tentar a recuperação e manter vivo o sonho da classificação para o mata-mata.

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