Tunísia anuncia os 26 convocados para a sua 7ª participação consecutiva em Copas do Mundo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 15:55:00 Editado em 15.05.2026, 16:08:16
A seleção da Tunísia divulgou nesta sexta-feira, 15, a lista dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe africana está no Grupo F, ao lado de Holanda, Japão e Suécia.

Esta será a sétima participação da Tunísia em Mundiais e a terceira consecutiva. A seleção busca superar a campanha de 1978, considerada a melhor de sua história em Copas, quando terminou na nona colocação geral. Até hoje, porém, os tunisianos nunca avançaram à fase mata-mata do torneio.

A estreia da Tunísia será diante da Suécia, no dia 14 de junho, em Monterrey, no México. Depois, a equipe encara o Japão, novamente no estádio El Gigante de Acero, antes de fechar a participação na fase de grupos contra a Holanda, em Kansas City, nos Estados Unidos, no dia 25 de junho.

Antes do início do Mundial, a seleção tunisiana ainda fará dois amistosos preparatórios, contra Áustria e Bélgica.

O time será comandado pelo francês Sabri Lamouchi, ex-jogador da seleção francesa e que assumiu o comando técnico da Tunísia durante o ciclo para a Copa do Mundo.

Confira os convocados da Tunísia para a Copa do Mundo:

Goleiros: Aymen Dahmen (Sfax), Sabri Ben Hassen (ES Sahel) e Abdelmouhib Chamakh (Club Africain).

Defensores: Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (Norkoping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (Monastir), Montassar Talbi (Lorient), Adem Arous (Kasimpaca), Omar Rekik (Maribor), Ali Abdi (Nice) e Mohamed Ben Hmida (Esperánce).

Meio-campistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norwich), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca), Ismaël Gharbi (Augsburg), Mohamed Hadj-Mahmoud (Lugano) e Hannbial (Burnley).

Atacantes: Elias Saäd (Hannover), Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Sebastian Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dynamo Moscou), Firas Chawat (Club Africain) e Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)

