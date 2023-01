Tumulto antes da final da Copa do Golfo tem um morto e dezenas de feridos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ao menos uma pessoa morreu e outras 60 ficaram feridas após um tumulto nos arredores do estádio Internacional Basra, no Iraque, nesta quinta-feira. A confusão aconteceu horas antes da final da Copa do Golfo, entre a seleção iraquiana e Omã. As informações são da agência local de notícias INA.

continua após publicidade .

De acordo com a INA, parte das pessoas que se feriram está hospitalizada em estado grave. O primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Shia al Sudani, viajou para a província de Basra, onde aconteceu o episódio, e se reuniu com o governador da região, localizada a 450 quilômetros da capital Bagdá.

Segundo fontes policiais e testemunhas, dezenas de milhares de pessoas começaram a se reunir na noite de quarta nos arredores do estádio para assistir ao duelo entre Iraque e Omã. Desde as primeiras horas desta quinta, a multidão tenta se aproximar ainda mais do palco da decisão.

continua após publicidade .

Por meio de um comunicado, o Ministério do Interior fez um apelo aos torcedores, pedindo que sejam seguidas as "normas e instruções" das autoridades. As autoridades pediram aos cidadãos que não se dirigissem ao estádio, a menos que tivessem ingressos. "O número de torcedores é muito grande e não queremos que ocorram casos de asfixia", aponta a nota oficial divulgada pelo Ministério do Interior.

Este é o segundo incidente relacionado à Copa do Golfo, que é disputada por oito seleções de países árabes. Na última segunda-feira, um acidente de trânsito matou sete pessoas e deixou 30 feridas. Os envolvidos na tragédia partiam para acompanhar a partida entre Iraque e Catar, pelas semifinais, em que os anfitriões venceram por 2 a 1 e avançaram à final.