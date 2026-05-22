ESPORTES

Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 08:15:00 Editado em 22.05.2026, 08:23:35
A seleção da Inglaterra anunciou nesta sexta-feira, 22, os convocados para a Copa do Mundo 2026. O técnico alemão Thomas Tuchel surpreendeu e deixou fora jogadores considerados referências técnicas no futebol inglês e medalhões com experiência defendendo o país em competições internacionais.

Os nomes que mais chamaram atenção pela ausência são o meia Cole Palmer, destaque do Chelsea na conquista do Mundial de Clubes da Fifa, o atacante Phil Foden, do Manchester City e o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid.

Harry Maguire, zagueiro do Manchester United e convocado para a seleção desde 2018, ficou fora. O corte surpreendeu pelo fato de o defensor ser o capitão ter se tornado o capitão do time nos últimos anos. Luke Shaw, lateral-esquerdo que também joga no United, é outra figurinha carimbada que ficou fora da lista final.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, Tuchel explicou que priorizou jogadores que foram convocados recentemente e que ajudam a manter o bom ambiente da seleção. "Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. As decisões foram difíceis, mas alguém tinha que tomá-las."

O destaque fica por conta de Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique e principal jogador da seleção inglesa. Marcus Rashford, que está emprestado pelo United ao Barcelona, fez boa temporada e recuperou espaço na seleção. Jude Bellingham, apesar da temporada aquém no Real Madrid, foi convocado.

A Inglaterra está no Grupo L e encara de Croácia, Gana e Panamá. O primeiro jogo será diante dos croatas, em Dallas, no dia 17 de maio. Os ingleses não vencem a Copa desde 1966 e buscam erguer a taça após 60 anos.

VEJA A CONVOCAÇÃO DA INGLATERRA PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Manchester City)

Defensores: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico OReilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham) e Tino Livramento (Newcastle)

Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid) e Eberechi Eze (Arsenal)

Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) e Noni Madueke (Arsenal)

