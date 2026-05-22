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Tuchel explica cortes de medalhões na convocação da Inglaterra para Copa: 'Respeito todos eles'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 09:53:00 Editado em 22.05.2026, 10:00:44
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A lista final que definiu os jogadores da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo gerou polêmica. O técnico Thomas Tuchel optou por não levar nomes como Harry Maguire, Phil Folden e Cole Palmer e a decisão surpreendeu não só a imprensa, mas também os torcedores.

Tuchel admitiu que o lado emocional pesou ao tomar as decisões. Questionado sobre a ausência dos medalhões, o comandante revelou que teve uma conversa individual com os atletas que ficaram fora da lista divulgada nesta sexta-feira.

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"Ligações telefônicas difíceis. Respeito todos eles. Como jogadores, como personalidades e reduzir isso foi difícil, às vezes dolorosamente difícil. Até mesmo nas ligações telefônicas eu sentia a emoção. Liguei para todos os jogadores que estiveram conosco", afirmou.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o treinador explicou as suas decisões para definir o elenco que vai disputar o torneio de seleções nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir do dia 11 de junho, data em que a competição terá início. A prioridade, segundo ele, é a manutenção da base utilizada nas últimas Datas-Fifa.

"Monitoramos e observamos o desempenho deles. Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. Sentimos que tínhamos um ar fresco, jogadores mais jovens que jogavam com entusiasmo, uma boa mistura (com os veteranos), o que extraiu o melhor dos jogadores. Queremos recriar esse espírito, por isso contamos muito com o grupo que esteve conosco nesses períodos de treinamento", afirmou o técnico.

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A Inglaterra está no Grupo L e encara de Croácia, Gana e Panamá. O primeiro jogo será diante dos croatas, em Dallas, no dia 17 de maio. Os ingleses não vencem a Copa desde 1966 e buscam erguer a taça após 60 anos.

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convocação Futebol seleção da Inglaterra Tuchel
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