Tuchel admite chateação com Maguire após exposição com corte na Copa: ?Não gostei e não ajuda?

O alemão Thomas Tuchel convocou nesta sexta-feira (18) a primeira lista da Inglaterra após a disputa da Copa do Mundo. Uma ausência foi mantida em relação ao elenco que disputou o mundial: o zagueiro Harry Maguire. O treinador falou sobre a situação do defensor, que entrou em rota de colisão com a comissão técnica após expor a forma como foi cortado da chamada final.

"Isso não ajuda em nada. Não vou guardar rancor dele pelo resto da vida, porque não sou esse tipo de pessoa. Consigo esquecer fácil e rapidamente. Mas eu não gostei e isso não ajuda. Não falei com ele desde então".

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A ruptura na relação entre o comandante da Inglaterra e o zagueiro do Manchester United começou em junho, poucos dias após o início da disputa da Copa do Mundo. Em entrevista ao podcast The Rest is Football World Cup, Maguire explicou que foi informado do corte da lista final por meio de uma videochamada com Tuchel.

"Ele fez uma chamada de vídeo para todos. Foi uma conversa bastante constrangedora".

O zagueiro de 33 anos participou dos mundiais de 2018 e 2022, e da Eurocopa de 2024, tendo boas participações durante todos os torneios. Até o momento, o jogador realizou 66 partidas pela seleção inglesa e anotou sete gols. Ele também era um dos capitães da Inglaterra, carregando a braçadeira nas ausências de Harry Kane.

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Na primeira lista após a Copa, Tuchel optou por levar nomes mais jovens na defesa e selecionou Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Jarrad Branthwaite e Jarell Quansah. A Inglaterra volta aos gramados no dia 26 de setembro, em Wembley, para encarar a Espanha, pela Nations League.