Tubarão do AquaRio, Ritinha, 'prevê' vitória do Brasil contra Camarões

A previsão foi feita na manhã desta sexta-feira (2)

A Seleção Brasileira joga contra o Camarões na tarde desta sexta-feira (2) pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Até o final do primeiro tempo, o jogo estava empatado em 0 a 0, mas um tubarão do AquaRio "previu" uma vitória da equipe canarinha.

A previsão da vitória feita por Ritinha, nome dado ao tubarão, ocorreu no telejornal Bom Dia Rio, que é produzido e exibido pela TV Globo Rio de Janeir. Os mergulhadores do AquaRio usaram dois cilindros, um com a bandeira do Brasil e outro com a bandeira dos africanos. A tubarão indicou o cilindro com as cores brasileiras.

O Brasil já está classificado para a próxima fase da competição

Ritinha já tem duas previsões corretas na conta. Ela acertou que o Brasil iria vencer a Sérvia e que a Seleção bateria a Suíça.

Jogo contra a Sérvia

Na estreia do Brasil na Copa do Mundo, o Pombo não deu chances para a "zebra". Com um gol oportunista de canela e outro lindo de voleio, Richarlison marcou duas vezes e garantiu a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia pelo Grupo G. Com o resultado, a seleção brasileira fecha a primeira rodada na liderança.

Jogo contra a Suíça

Em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira de futebol masculino venceu de 1 a 0 durante jogo contra a Suíça, na tarde da última segunda-feira (28), pela segunda rodada da fase de grupos. O autor do único gol do time é o volante Casemiro, camisa 5, no final do 2º tempo.

A Seleção Brasileira já está classificada para a próxima fase da competição.

