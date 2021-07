Tsuboi faz jogo duro, mas é eliminado nas oitavas do tênis de mesa em Tóquio

Da Redação

O brasileiro Gustavo Tsuboi encerrou sua participação história nos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada desta terça-feira (fim da tarde no Japão). O mesa-tenista protagonizou uma reação incrível depois de perder os três primeiros sets, mas não foi páreo para o jovem Lin Yun-Ju, de 19 anos. No Ginásio Metropolitano de Tóquio, o atleta de Taipei Chinês venceu o duelo por 4 sets a 2, com parciais de 11/5, 11/7, 11/2, 9/11, 9/11 e 13/11.

A despeito do revés, Tsuboi tem motivos para celebrar. Atualmente no 37º lugar do ranking mundial e cabeça de chave 25 no torneio, o brasileiro e Hugo Calderano fizeram com que o Brasil alcançasse em Tóquio as oitavas de final no tênis de mesa com dois atletas pela primeira vez na história de uma Olimpíada.

No individual masculino o País ainda tem chance de medalha, já que Hugo Calderano, principal mesa-tenista do Brasil, está vivo no torneio. Ele encara o sul-coreano Woojin Jang (12º), às 8h30 desta terça-feira (horário de Brasília).

Tsuboi chegou às oitavas depois de deixar pelo caminho o romeno Ovidiu Ionescu (56º) e o nigeriano Quadri Arunã (21º). O brasileiro foi atropelado nos três primeiros sets por Yun-Ju, jovem mesa-tenista de 19 anos com um talento monstruoso e quinto cabeça de chave na Olimpíada. Frio e extremamente concentrado, ele sequer comemorava os pontos.

Mas Tsuboi renasceu na partida e vendeu caro a derrota ao vencer o quarto e quinto sets e ficar muito perto de levar o jogo para a sétima e decisiva parcial. Com um saque variado e contragolpes agressivos, o brasileiro teve três oportunidades para ganhar o sexto set e empatar o duelo.

Mas o atleta de Taipei, que estava perdendo por 10 a 7, fez três pontos seguidos, e não desperdiçou a chance de fechar a partida quando ela apareceu, ganhando o confronto por 4 a 2 após 58 minutos. Ele aguarda seu adversário nas quartas de final.