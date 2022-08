Tsitsipas supera Medvedev e encara Coric na final de Cincinnati

(via Agência Estado)

Em dia de rodada totalmente atrapalhada pela chuva, o Masters 1000 de Cincinnati conheceu seus finalistas neste sábado. O grego Stefanos Tsitsipas vai encarar o croata Borna Coric neste domingo, no torneio preparatório para o US Open, também nos Estados Unidos. No feminino, a francesa Caroline Garcia e a checa Petra Kvitova vão decidir o troféu.

Tsitsipas buscou a vaga na final ao derrubar o número 1 do mundo, o russo Daniil Medvedev, no último jogo do dia. O sétimo do ranking venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/3, em 2h23min de confronto. Foi a terceira vitória do grego sobre o rival russo em 10 jogos no circuito.

Os dois tenistas fizeram um jogo equilibrado, como era esperado. O set inicial foi decidido nos detalhes no tie-break. Na sequência, Medvedev aproveitou uma forte queda de rendimento de Tsitsipas para abrir 5/0 na segunda parcial. O grego ainda reduziu a diferença, mas não evitou o empate na partida.

No terceiro e último set do confronto, o duelo seguiu equilibrado até o tenista da Grécia faturar uma quebra de saque no quinto game. Medvedev, sem o mesmo ritmo do segundo set, não conseguiu devolver a quebra e acabou sendo eliminado.

No domingo, Tsitsipas vai enfrentar o surpreendente Borna Coric, algoz de Rafael Nadal na estreia do espanhol. Com a confiança em alta, Coric vem fazendo vítimas na chave de Cincinnati, apesar de ter ficado um ano afastado recentemente por conta de uma cirurgia no ombro.

O ex-número 12 do mundo, que chegou a disputar torneios de nível Challenger nas últimas semanas para recuperar o ritmo de jogo e as posições no ranking, venceu o britânico Cameron Norrie por 6/3 e 6/4, neste sábado.

Com a vitória, o atual 152º do mundo se tornou o tenista de pior ranking a chegar a uma final de Cincinnati na era aberta, que teve início em 1968, e o segundo desde que surgiram as competições de nível Masters 1000.

FEMININO

A decisão será entre a francesa Caroline Garcia e a checa Petra Kvitova. Em grande fase, Garcia foi quem obteve o resultado mais surpreendente das semifinais. A atual 35ª do mundo eliminou a belarussa Aryna Sabalenka, sétima colocada do ranking, por 2 a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.

A tenista da França, ex-número quatro do mundo, vai disputar sua terceira final desde junho, desta vez em busca do seu primeiro troféu de nível WTA 1000. Ela tentará conquistar o terceiro título do ano e o 10º da carreira, que seria o mais prestigiado da sua trajetória no circuito até agora.

Na final, ela terá um desafio mais complicado pela frente. Vai enfrentar a experiente Kvitova, dona de dois títulos de Wimbledon. A checa superou neste sábado a americana Madison Keys também por 2 a 1: 6/7 (6/8), 6/4 e 6/3. Ex-número dois do mundo e atual 28ª, Kvitova busca o segundo troféu do ano e o 30º da carreira na decisão deste domingo.