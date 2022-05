Tsitsipas ganha nova batalha em Roland Garros e soma 7h45 de jogo em duas rodadas

(via Agência Estado)

A vida de Stefanos Tsitsipas não anda sendo nada fácil em Roland Garros. Enquanto Novak Djokovic, Rafael Nadal e Daniil Medvedev estão vencendo seus jogos com extrema facilidade, em sets corridos, o grego vem encarando duras batalhas no Grand Slam francês. Depois de precisar de cinco sets na estreia, novamente ele sofreu nesta quinta-feira, com o checo Zdenek Kolar dificultando bastante o jogo. No fim, ganhou por 3 a 1 - 6/3, 7/6 (10/8), 6/7 (3/7) e 7/6 (9/7) -, mas já atuou em Paris por 7h45, diante de média de quatro horas dos principais rivais.

Cabeça de chave número 4 em Paris, Tsitispas deu sorte no sorteio da chave ao ficar no lado oposto de Djokovic, Nadal e do prodígio espanhol Carlos Alcaraz. Em quadra, porém, está protagonizando desgastantes batalhas. Na estreia, por exemplo, precisou de 3 horas e 36 minutos para buscar a virada sobre o italiano Lorenzo Musetti após sair com 2 sets a 0 contra. Nesta quinta foram mais 4 horas e 9 minutos de partida.

Na segunda rodada, a missão era teoricamente mais fácil. O checo Kolar é somente o 134º do ranking da ATP, veio do qualifying e jamais havia passado da segunda rodada de um Grand Slam. Em quadra, contudo, o que se viu foi um oponente disposto e duro. Ele quebrou duas vezes o saque de Tsitispas e sacou melhor, aproveitando 70% do primeiro serviço.

Depois de perder o primeiro set por 6/3, o checo chegou a abrir 4 a 1 na segunda parcial. Levou a parcial ao tie-break e teve chance de empate, desperdiçando um set point. Acabou derrotado por 10 a 8. A batalha teria mais dois sets decididos no desempate.

Em um terceiro set sem quebras de serviços até o 6 a 6, o tie-break foi uma sucessão de erros. Tsitispas falhou em quatro saques e viu o rival reagir com 7/3. O grego queria ganhar em sets corridos, mas acabou falhando em sua missão.

Na quarta parcial, quebrou para abrir 3 a 2 e logo a seguir viu o checo descontar. Foram novamente iguais até o 6 a 6 e Tsitsipas lutou muito para evitar nova derrota. Kolar teve dois serviços com 6 a 2, portanto quatro set points a seu favor, e desperdiçou todos. No segundo match point, a vitória acabou com o favorito, com 9/7. Agora, o grego encara o sueco Mikael Ymer, no sábado.

Dois outros cabeças de chave também precisaram de quatro sets para avançar nesta quinta-feira. O russo Andrey Rublev (7º) passou pelo argentino Federico del Bonis com 6/3, 3/6, 6/2 e 6/3 e terá pela frente o chileno Cristian Garín, enquanto o italiano Jannik Sinner (11º) virou para cima do espanhol Roberto Baena com 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3 e vai encarar o americano Mackenzie McDonald.

SURPRESAS NO FEMININO

A americana Danielle Collins foi a sétima tenista do Top 10 eliminada em duas rodadas em Roland Garros. Ele perdeu o combate com a compatriota Shelby Rogers por 6/4 e 6/3. Outra cabeça de chave que acabou surpreendida foi a letã Jelena Ostapenko. A cabeça 13 acabou superada pela francesa Alizé Cornet por 6/0, 1/6 e 6/3. Em busca de seu primeiro título de Grand Slam, a bielo-russa Aryna Sabalenka ganhou mais uma vez, ao fazer 6/1 e 6/3 na americana Madison Brengle.