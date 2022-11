Tsitsipas elimina Medvedev e decide vaga nas semifinais do ATP Finals com Rublev

(via Agência Estado)

Após troca longa de bolas, o russo Daniil Medvedev manda para fora e Stefano Tsitsipas festeja uma dura vitória em três sets para seguir sonhando com vaga nas semifinais do ATP Finals, em Turim, com 6/3, 6/7 (11/13) e 7/6 (7/1). Depois de ter 5 a 3 contra na parcial decisiva, o grego buscou a virada no set e agora define o segundo lugar da chave com Andrey Rublev, na sexta-feira. Novak Djokovic já garantiu o primeiro lugar.

Vindo de derrotas, grego e russo sabiam que só um triunfo servia para manter o sonho vivo de vaga às semifinais e começaram de maneira distinta. Sem conseguir acertar nada, Medvedev viu o rival abrir logo 3 a 0. Sem conseguir ameaçar o serviço de Tsitsipas nenhuma vez, acabou perdendo a parcial por 6 a 3.

O equilíbrio prevaleceu na segunda parcial, com nenhum tenista dando chances em seus serviços. Em uma parcial sem break points até o 6 a 6, a decisão acabou em um longo tie-break, terminado em 13 a 11 para o russo, que teve de salvar três match points antes de fechar.

Empolgado por ter empatado a partida,Medvedev teve boa chance de virar a partida. No sétimo game, quebrou para abrir 4 a 3. Confirmou o saque e ficou a um ponto de fechar, com 5 a 3. Tsitsipas diminuiu para se manter na parcial. Medvedev partiu para o saque para acabar com a sina de ser derrotado para tenistas o Top 10 na temporada e nem chance de fechar teve. O grego empatou em 5 a 5, devolvendo a quebra.

Um ponto para cada lado e um tie-break completamente dominado pelo número dois no ATP Finals. Com três quebras, Tsitispas abriu logo 6 a 0. Medvedev salvou o pneu e depois mandou para fora para festa enorme do grego, com sorriso e muitos socos no ar.

Na sexta-feira, o grego faz decisão contra Rublev enquanto o eliminado Medvedev tentará quebrar o tabu contra os Top 10 do ranking na temporada diante de Djokovic. Depois do Aberto da Austrália, foram sete confrontos e apenas derrotas, para Rafael Nadal duas vezes, Tsitispas, também em dois encontros, Hubert Hurkacz, Djokovic e Rublev.