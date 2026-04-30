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Trump endossa Infantino sobre Irã na Copa, mas desdenha: 'Eles têm bom time? Difícil acreditar'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 19:00:00 Editado em 30.04.2026, 19:13:11
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Horas após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reforçar a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, Donald Trump também falou sobre o assunto. Ainda que o chefe do Executivo dos Estados Unidos tenha endossado o dirigente, ele também desdenhou da seleção iraniana.

"Se Gianni disse isso (que o Irã vai jogar a Copa), tudo bem para mim", falou Trump, que foi questionado sobre a possibilidade de o time iraniano vencer o torneio logo em seguida e respondeu: "Vou ter de me preocupar com isso. Sabe de uma coisa? Deixe-os jogar. Eu disse ao Gianni que ele pode fazer o que quiser."

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Em seguida, o presidente dos Estados Unidos questionou sobre a qualidade da seleção iraniana. "Eles podem vencer. Eles provavelmente têm um bom time. Eles têm? Você tem alguma ideia? Seria difícil acreditar nisso, na verdade. O que eu acho: deixe que eles joguem."

A fala de Infantino havia sido feita no 76º Congresso Anual da Fifa, em Vancouver, no Canadá. "É claro que o Irã jogará nos Estados Unidos. E o motivo é muito simples: precisamos nos unir e nos conectar com as pessoas. A Fifa une o mundo. Devemos sempre nos lembrar de ser positivos", disse Infantino, em discurso pregando a paz, mas sem a presença de representantes do país do Oriente Médio entre as 211 delegações presentes."

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo colocou o Irã no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, rival da estreia, dia 15 de junho, Bélgica (se enfrentam dia 21) e Egito, oponente final, no dia 27. E todos os compromissos caíram em solo norte-americano, com os dois primeiros duelos em Inglewood, na Califórnia, e depois Seattle.

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