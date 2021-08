Troféu José Finkel registra mais oito índices para o Mundial de Abu Dhabi

Da Redação

O segundo dia de competições do Troféu José Finkel - Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação -, nesta quarta-feira, na Arena ABDA, em Bauru, registrou mais oito índices para o Mundial de Abu Dhabi.

Nos 800m livre, Gabrielle Roncatto atingiu o índice pela manhã com 8min29s67, mas Viviane Jungblut, na série mais forte, à tarde, nadou abaixo da marca da nadadora do Flamengo (8min22s71) e conquistou o título da prova. "Venho de uma sequência importante com Mundial de 2019, Jogos Pan-Americanos de 2019, Jogos Olímpicos. Estou feliz com o que consegui aqui", disse Viviane Jungblut.

Nos 1500m, Guilherme Costa obteve o tempo necessário para o Mundial com 14min42s77, o segundo melhor pessoal e quarto melhor do Brasil na prova em piscina de 25 metros.

Na primeira prova da sessão da tarde, Nathália Almeida marcou 2min10s35 e alcançou seu segundo índice no Troféu José Finkel - ela já tinha nadado para a marca nos 400m livre. Na mesma prova, Stephanie Balduccini, com 2min10s99, também nadou para o índice para o Mundial. "Já vim mais leve para esta prova por ter conseguido o índice nos 400m. Meu foco era o recorde sul-americano, mas estou muito feliz com o desempenho que venho tendo aqui", disse Nathália.

Outros que também garantiram mais um índice para o Mundial foram os nadadores do Pinheiros Caio Pumputis e Leonardo Santos. A dupla obteve índice nos 200m medley com 1min53s02 e 1min53s48, respectivamente. "É um campeonato um pouco desgastante, são muitas provas, então temos que usar bem a estratégia nas provas. Estou feliz com mais um índice. Ainda tem mais por vir aqui no Finkel", afirmou Caio. Nos 200m costas, Gabriel Fantoni foi o único a nadar para o índice: 1min51s73.

Ao todo, serão 20 vagas distribuídas para o Campeonato Mundial de Natação (25m). As vagas serão definidas de acordo com as marcas obtidas pelos atletas em relação ao resultado da mesma prova no Mundial de 2018, em Hangzhou, na China. Portanto, apenas ao fim da competição serão definidos os nomes que irão para Abu Dhabi.

A competição segue nesta quinta-feira com eliminatórias às 9h30 e finais às 17h30. Cofira a lista dos atletas com índice até o momento: Gabrielle Roncatto - 400m livre, 800m livre; Nathalia Almeida - 400m livre, 200m medley; Fernando Scheffer - 400m livre; Guilherme Costa - 400m livre e 1500m livre; Giovanna Diamante - 100m borboleta; Vinicius Lanza - 100m borboleta; Leonardo Santos - 100m borboleta, 200m medley; Felipe Lima - 100m peito; Caio Pumputis - 100m peito, 200m medley; Stephanie Balduccini - 200m medley; Viviane Jungblut - 800m livre; e Gabriel Fantoni - 200m costas.