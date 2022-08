Trio se recupera de lesão e aumenta opções de Hélio dos Anjos na Ponte Preta

(via Agência Estado)

Hélio dos Anjos ganhou mais três opções para escalar a Ponte Preta no dérbi campineiro de sábado, contra o Guarani, às 11 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Liberados pelo departamento médico, o lateral-direito Norberto e os atacantes Leandro Barcia e Danilo Gomes voltaram aos treinamentos. O aproveitamento no dérbi vai depender do treinador.

Norberto e Danilo Gomes não entram em campo desde o dia 15 de julho. Já Leandro Barcia se contundiu na semana seguinte, justamente quando fazia sua estreia com a camisa ponte-pretana.

Desfalque certo é o volante Fraga, que se contundiu na derrota para o Brusque, por 2 a 1, e segue no departamento médico. Com lesões mais sérias, o volante Ramon, o meia Fabinho e os atacantes Ribamar e Everton estão de fora.

Em relação ao time que iniciou contra o Brusque, Hélio dos Anjos deve promover três mudanças. O zagueiro Fábio Sanches retorna de suspensão e o volante Felipe Amaral, poupado em Santa Catarina, também está de volta. No ataque, Nicolas e Fessin disputam a vaga de Everton.

Ponte Preta e Guarani fazem no próximo sábado um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os alvinegros estão na 13ª colocação, com 29 pontos, seis a mais que o rival, que se encontra na zona de rebaixamento.