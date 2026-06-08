Trio de brasileiros vai arbitrar primeiro jogo da Copa; paranaense está entre eles

O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi escalado para comandar o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul na próxima quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A Fifa confirmou a escalação de arbitragem para os quatro primeiros confrontos do torneio. O jogo está marcado para as 16h (horário de Brasília).

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O trio de arbitragem será 100% brasileiro. Os assistentes Bruno Pires, de Goiás (GO), e Bruno Boschilia, do Paraná (PR), também estão escalados para a partida. O VAR ficará sob o comando do colombiano Nicolás Gallo, completando a equipe de arbitragem sul-americana.

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Wilton vai à sua terceira Copa do Mundo. O árbitro de Goiás (GO), presente nos torneios de 2018 e 2022, é um dos três árbitros brasileiros escalados para o Mundial, junto a Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina (SC), e Raphael Claus, de São Paulo (SP). Além dos nomes citados, o Brasil leva o juiz Rodolpho Toski Marques, do Paraná (PR), para o VAR, e os assistentes Danilo Manis, de São Paulo (SP), Rodrigo Figueiredo, do Rio de Janeiro (RJ), e Rafael Alves, do Rio Grande do Sul (RS).

Em 2022, no Qatar, Wilton apitou a derrota da Inglaterra nas quartas de final contra a França, por 2 a 1. A equipe inglesa o criticou pela atuação. Deixou de marcar duas faltas claras contra Kane e Saka, e precisou do auxílio do VAR para assinalar um pênalti contra os franceses. Apesar das críticas, foi escalado para quatro jogos naquela edição, igualando José Roberto Wright como o brasileiro com mais partidas apitadas em um mesmo Mundial. Wilton foi cotado inclusive para comandar a final, mas os erros em Inglaterra x França pesaram contra ele.