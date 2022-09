Trio de astros vira para PSG; Haaland dá vitória ao City e Real sofre, mas ganha

(via Agência Estado)

Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City sofreram, mas venceram seus jogos, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com os três pontos, as equipes lideram seus grupos e mantêm favoritismo para conquistar a principal competição de clubes da Europa.

Em Israel, o primeiro tempo foi tenso e muito equilibrado. Com apoio intenso da torcida, o Maccabi Haifa equilibrou a disputa com o PSG. O trio Mbappé, Messi e Neymar, sem muita inspiração, deixou o time israelense ganhar moral e buscar o ataque.

O PSG teve dificuldade em furar o bloqueio do Maccabi e só levava perigo em lançamentos para Mbappé e Neymar. Já o Maccabi, empurrado pela torcida, forçou Donnarumma a fazer pelo menos três boas defesas.

De tanto forçar, o Maccabi abriu o placar, aos 24 minutos, com o oportunismo de Chery, após erro na saía de bola de Verratti. O time local continuou mais perigoso e Pierrot chegou a ter um gol anulado por causa de impedimento.

O que o Maccabi não contava era com o talento dos principais jogadores do PSG, que mais uma vez fez a diferença. Mbappé acertou jogada pela esquerda e cruzou para Messi empatar. Foi o 126º gol do argentino na Liga dos Campeões.

A partir daí, o PSG adiantou a marcação e tentou aumentar a pressão, mas o Maccabi não se acovardou e continuou a levar perigo à meta de Donnarumma. Chery e Atzili quase fizeram o segundo gol israelense.

O panorama no segundo tempo foi totalmente diferente. O Maccabi diminuiu o ritmo e os espaços passaram a surgir para o PSG. Depois de Messi criar duas chances, o argentino foi descobrir Mbappé pela esquerda para virar o placar, aos 24 minutos.

O jogo ficou todo no controle do PSG, que passou a abusar da troca de passes. Aos 43, Verratti lançou Neymar, que invadiu a área, fez o terceiro gol da equipe francesa e definiu a vitória.

Com o resultado, o PSG divide a liderança do Grupo H com o Benfica, que bateu a Juventus, em Turim, por 2 a 1, de virada, ambos têm seis pontos.

REAL MADRID

Outro favorito que não teve um vida fácil foi o atual campeão Real Madrid, no Santiago Bernabéu, onde o Leipzig soube se defender e levar perigo nos contra-ataques. No primeiro tempo, Courtois evitou pelo menos três gols do time alemão.

Na etapa final, após boa jogada de Vinícius Jr., Valverde fez o primeiro gol da partida, aos 35 minutos. Asensio, em belo gol, fez o segundo, aos 46.

O Real lidera o Grupo F, com seis pontos, dois a mais que o Shakhtar Donetsk, que só empatou com o Celtic por 1 a 1.

CITY

Em seu primeiro jogo contra sua ex-equipe, Halland conseguiu levar o Manchester City à vitória sobre o Borussia Dortmund. E foi de virada: 2 a 1. Todos os gols saíram na etapa final. Bellingham colocou o time alemão na frente, aos 11 minutos, mas Stones, com uma bomba, empatou para os ingleses, aos 35.

Mas o melhor estava por vir. Aos 39, Halland fez um golaço e garantiu três pontos importantes para o City, que assumiu a liderança isolada do Grupo G, com seis pontos, deixando o Borussia com três. Copenhagen e Sevilla, que empataram sem gols, somaram seus primeiros pontos.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo A, o Napoli ficou em primeiro, após bater o Rangers por 3 a 0, na Escócia. Os italianos somam seis pontos, contra três de Liverpool e Ajax.

No Grupo E, o Milan chegou aos quatro pontos, ao vencer o Dínamo Zagreb (três pontos), em Milão por 3 a 1. O Salzburg somou o segundo ponto, ao empatar com o Chelsea, por 1 a 1. Os ingleses só têm um ponto na chave.