Da Redação

Tribulus + Maca: Conheça os benefícios destes fitoterápicos

Tribulus+ Maca, você sabe o que é estes fitoterápicos e para que eles funcionam? Pois bem, veja a seguir que estes suplementos pode ser muito eficiente para você que possui alguns objetivos de manter o corpo ainda mais bonito. Sem contar que a planta que faz parte desta composição é completamente eficiente para nosso corpo.

continua após publicidade .

Ter um corpo com músculos bem definidos, é um sonho de muitas pessoas, seja mulher ou homens, principalmente com a grande onda de cuidados com o corpo que vem surgindo na sociedade.

Além disso, sabemos que manter um corpo bem definido requer alguns fatores hormonais do nosso corpo. Sendo assim, pode acabar prejudicando outros fatores da vida destas pessoas, como por exemplo desempenho sexual e muito mais.

continua após publicidade .

Isso faz até mesmo com que muitos homens, principalmente, parem de treinar e desistem de alcançar o tão sonhado corpo definido, por acabar transformando outros setores do corpo humano.

Sendo assim, conheça um produto que possui uma composição completamente eficiente para que você possa ter o corpo definido e não perder o desempenho sexual e entre outros hormônios do corpo.

Veja a seguir:

continua após publicidade .

● O que é Tribulus Terrestris?

● O que é e para que serve a Maca Peruana?

● Tribulus + Maca ajudam no que?

continua após publicidade .

● Descubra um produto que pode potencializar os seus resultados na academia

O que é Tribulus Terrestris?

continua após publicidade .

Antes de saber maiores informações sobre o Tribulus, você deve estar ciente que para ter um resultado eficiente, você precisa de ter como composição o Tribulus + Maca.

Agora sim, o Tribulus terrestris, são plantas que recebem o nome de Gokshura ou Gokharu, a mesma é muito usada em fórmulas medicinais tanto indiana, quanto chinesa.

Da planta, é feito o pó, desse pó é produzido cápsulas e tabletes, até o ano de 2020, este era comercializado sozinho, como forma de suplemento alimentar.

continua após publicidade .

Sendo assim, era um medicamento vendido sem a necessidade de nenhum tipo de prescrição médica. Desse modo, qualquer pessoa poderia comprar e utilizar da forma que achar mais adequado.

Mas em 2020, a Anvisa passou a enquadrar estes medicamentos como fitoterápico, assim passou a ter uma venda restrita.

Desse modo, apenas indústrias farmacêuticas podem produzir esses medicamentos, ainda é vendido apenas para pacientes que possuem alguma prescrição médica, ou de nutricionista.

continua após publicidade .

Muitas pessoas acreditam que o tribulus é uma forma mágica para ganhar massa muscular, mas saiba que não é bem assim, para isso você precisa treinar regularmente e manter uma boa alimentação.

Este medicamento, possui o DHT, esse hormônio é muito importante na formação das células sanguíneas, que são responsáveis pela oxigenação das células e desenvolvimento dos músculos.

continua após publicidade .

Então, podemos afirmar que o Tribulus Terrestris melhora a performance nos treinos, aumentando assim a disposição e também força, o que facilita para que você mantenha o ritmo dos treinos, facilitando maior ganho de massa muscular e uma maior recuperação do corpo.

Saiba que o Tribulus + Maca pode ser uma composição excelente para quem deseja ter maior desenvolvimento nos treinos, ganho de massa e aumentar libido.

O que é e para que serve a Maca Peruana?

continua após publicidade .

A Maca Peruana é uma raiz, a mesma faz parte da família do repolho, nabo, agrião e muito mais. A mesma tem propriedades de oxidante, que são utilizadas na medicina, com a finalidade de aumentar o libido e a vitalidade. Além disso, diminui o cansaço e também a fadiga.

Maca também possui um nome científico, conhecido como Lepidium Meyenii. Sem contar, que também é como um superalimento, rico em fibras.

A substância pode ser comprada em lojas de produtos naturais, por meio de cápsulas ou pó gelatinizado. Ainda, deve ser usado com a orientação de um médico ou nutricionista.

continua após publicidade .

Tribulus + Maca ajudam no que?

Agora que você já viu cada um destes elementos de forma separada, viu que os mesmos oferecem maior desenvolvimento e uma grande energia para o corpo. Sendo assim, ajudam para o bom desempenho físico na academia, sem fazer com que você perca alguns hormônios que são importantes na vida de uma pessoa.

continua após publicidade .

Então, agora veja que o Tribulus + Maca pode fazer parte de uma mesma composição e fazer com que o seu desempenho seja cada vez maior. Desse modo, podemos afirmar que a junção destas substância oferece muitas vantagens ao corpo, veja a seguir:

● Potencializa resultados dos compostos presentes nestas substâncias;

● Melhora a energia do corpo;

continua após publicidade .

● Ajuda no ganho da força e massa muscular;

● Acelera o metabolismo;

● Estimula células de Sertoli;

continua após publicidade .

● Estimula células germinativas;

Sendo assim, oferece muitos benefícios, para quem precisa ganhar massa muscular, alcançar o corpo perfeito e ainda ter um bom desenvolvimento sexual.

continua após publicidade .

Descubra um produto

que pode potencializar seus resultados na academia

Já sabe quais são as melhores composições para que você possa alcançar um bom desenvolvimento na academia?

continua após publicidade .

Pois bem, agora chegou o momento de você descobrir um produto que não pode faltar na sua vida, se o seu principal objetivo é conseguir maior desempenho na academia e vida pessoal, para alcançar o tão sonhado corpo definido.

Sendo assim, para conseguir alcançar estes resultados, você precisa do Kit Tribulus Terrestris + Maca Peruana. Este é um kit que possui como composição 500mg de Maca Peruana e 500mg de Tribulus Terrestris.

Além disso, veja os principais benefícios que este medicamento pode oferecer para você:

continua após publicidade .

● Estimula o apetite;

● Aumenta líbido em homens e mulheres;

● Melhora performance nos esportes e atividades físicas;

● Reduz colesterol;

● Antienxaquecosa e muito mais.

Modo de usar:

Existe uma forma adequada de uso e você deve seguir a dica do seu médico ou nutricionista. O mais indicado é que você utilize:

● Tribulus terrestris deve ser tomado 2 cápsulas 1 vez ao dia;

● Maca Peruana você pode tomar 2 cápsulas, 2 vezes ao dia.

Cuidado!

Cuidado ao tomar Tribulus + Maca, estes medicamentos devem ser tomados de acordo com um acompanhamento médico. Sendo assim, evite se automedicar, antes vá até um nutricionista e tenha maiores informações sobre a sua saúde.

Em problemas de reações ou qualquer alteração no corpo, é necessário procurar imediatamente um especialista. Sendo assim, você deve ter cautela no momento de usar todos estes medicamentos.

Além disso, saiba que não é algo milagroso e para isso, você deve manter uma boa frequência na academia e uma alimentação balanceada para que você possa alcançar seus objetivos.

Meta description: Tribulus + Maca, você sabia que estes medicamentos podem oferecer para você um bom desenvolvimento em atividades física e ainda aumenta a libido? Saiba mais informações.