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Três jogadores subestimados na convocação de Carlo Ancelotti que podem fazer a diferença na Copa do Mundo

A convocação trouxe algumas ausências dolorosas para certos atletas

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 13:45:32 Editado em 26.05.2026, 13:45:28
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Três jogadores subestimados na convocação de Carlo Ancelotti que podem fazer a diferença na Copa do Mundo
Autor Foto: Reprodução

Faltam apenas algumas semanas para o início da Copa do Mundo, e Carlo Ancelotti já definiu a lista de convocados da Seleção Brasileira. A convocação trouxe algumas ausências dolorosas para certos atletas, mas todas as manchetes foram dominadas pela inclusão de Neymar, uma escolha que reformula profundamente a equipe e promete ter um impacto gigantesco no torneio.

Os melhores sites de apostas Copa do Mundo 2026 pareceram reagir imediatamente à notícia: o Brasil agora é considerado o quarto favorito para erguer o troféu, ultrapassando a Argentina. Embora o retorno de Neymar esteja atraindo todos os holofotes, há alguns jogadores na lista de Ancelotti que, mesmo sem o mesmo apelo midiático do camisa 10, podem ser igualmente decisivos para as chances de título do Brasil.

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Aqui estão três atletas para ficar de olho após a divulgação da lista da Seleção:

Rayan

O ponta do Bournemouth, Rayan, surge como uma das adições mais surpreendentes à Seleção Brasileira este ano. Caso o Brasil dispusesse de todos os seus atletas em condições físicas ideais, é provável que o jovem de 19 anos ficasse de fora devido à sua óbvia falta de experiência internacional.

No entanto, Rayan carrega um potencial imenso. Ele é um ponta-direita agudo, vertical e destemido, que se destacou de forma avassaladora no Campeonato Brasileiro antes de se transferir para a Inglaterra em janeiro. O Brasil há muito tempo busca uma ameaça dinâmica e incisiva pelos lados do campo para complementar o futebol de Vinícius Júnior. Rayan, com suas arrancadas da direita para dentro utilizando o pé esquerdo, oferece exatamente essa valência pelo flanco oposto.

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Igor Thiago

Igor Thiago consolidou-se como um dos atacantes mais em forma do futebol europeu nesta temporada. O centroavante quebrou o recorde de maior número de gols marcados por um brasileiro em uma única edição de Premier League, balançando as redes pelo Brentford.

A Seleção Brasileira busca há anos um camisa 9 consistente e confiável. Igor Thiago preenche essa lacuna de maneira bastante convincente; ele provou ser um artilheiro regular e tem tudo para funcionar muito bem abastecido por pontas criativos como Vinícius Júnior e Raphinha.

Lucas Paquetá

Paquetá tem as credenciais necessárias para funcionar como o elo entre a juventude e a experiência neste elenco brasileiro. O meio-campista de 28 anos acumula 61 partidas e 13 gols com a camisa da Seleção, além de já carregar a bagagem de ter disputado duas Copas do Mundo. Ele recuperou seu melhor futebol em seu novo clube, o Flamengo, onde atua de forma muito mais livre em sua função de meia-atacante.

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Embora possa não iniciar o torneio como titular neste verão, sua combinação de experiência no mais alto nível, inteligência tática e refinamento técnico o torna um ativo extremamente valioso. Sua vivência também deve ser fundamental para orientar os atletas mais jovens fora das quatro linhas, especialmente conforme o Brasil avance no torneio e o desgaste psicológico aumente.

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