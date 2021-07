Três jogadores do Guarani iniciam transição e departamento médico fica vazio

Da Redação

O Guarani segue se preparando para enfrentar o Vila Nova, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e teve uma ótima notícia no treinamento desta quinta-feira. Isso porque os zagueiros Carlão e Ian Carlo e o meia Tony estão recuperados de lesões e iniciaram o processo de transição em atividade no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Apesar disso, ainda treinam separadamente e devem continuar como desfalques na escalação do técnico Daniel Paulista.

Carlão estava fora desde a nona rodada por conta de lesão na panturrilha, sofrida logo depois de retornar de lesões no joelho e tornozelo. Já Ian é desfalque há mais tempo, desde a quarta rodada por conta de lesão na coxa. Por fim, Tony vinha tratando um problema no quadril e não é relacionado desde a oitava rodada.

O setor defensivo já tinha recebido a notícia das voltas dos zagueiros Ronaldo Alves e Bruno Bianconi, liberados pelo departamento médico nesta semana. Com isso, apenas o lateral-direito Diogo Mateus e os atacantes Júlio César e Rafael Costa seguem em tratamento. O Guarani encerra sua preparação nesta sexta-feira com mais um treinamento na parte da manhã.

Depois da derrota para o Vasco por 4 a 1, fora de casa, o Guarani ficou na sexta colocação com 23 pontos, apenas um a menos do que o CRB, que fecha o G4. O duelo com o Vila Nova é válido pela 15.ª rodada e será realizado neste sábado, às 11 horas, em Campinas.