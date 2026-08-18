Treinadores de Velez e Defensa Y Justicia trocam socos após partida do Campeonato Argentino

A partida entre Velez Sarsfield e Defensa Y Justicia, realizada na noite desta segunda-feira, pelo Campeonato Argentino, teve um desfecho lamentável com a troca de socos entre os treinadores das duas equipes. Guillermo Schelotto e Julio Vaccari se desentenderam na boca do túnel e a briga deu origem a uma confusão generalizada assim que a partida foi encerrada.

O Diário Olé, da Argentina, classificou o episódio como lamentável e informou que tensão entre os dois treinadores teve início durante a disputa do segundo tempo do confronto, quando eles discutiram à beira do gramado.

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Segundo o periódico, no acesso ao túnel, Schelotto, comandante do Velez, foi procurar Vaccari para tirar satisfações e o agarrou pelo pescoço. Houve empurrões durante a discussão e o comandante do Defensa Y Justicia desferiu um soco em seu desafeto que reagiu na mesma intensidade. Os dois caíram e, mesmo no chão, continuaram a briga.

Os jogadores dos dois times se envolveram no conflito e a situação ficou fora de controle. Mesmo depois de separados, os dois treinadores continuaram a troca de insultos.

Com os ânimos mais serenos, os dois envolvidos deram a sua versão para o final lamentável que protagonizaram na noite desta segunda-feira. "Ele é grosseiro, mandou eu calar a boca. Não tentem me enganar. Não me desrespeitem", disse Vaccari relatando a atitude de seu rival.

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Schelotto procurou colocar panos quentes na situação. "Não aconteceu muita coisa, apenas uma conversa típica depois de uma partida muito acirrada. Nada além disso. São coisas que não deveriam acontecer, mas nada sério. Não são importante e nada têm a ver com o jogo", afirmou.

Em campo, as duas equipes ficaram no empate de 1 a 1. O Vélez ocupa a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Argentino com 11 pontos. Já o Defensa Y Justicia figura no quinto lugar e contabiliza oito pontos na classificação.