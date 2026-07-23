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Transfer banS e indefinição sobre Memphis: Corinthians volta atordoado após pausa para Copa

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 08:35:00 Editado em 23.07.2026, 08:42:35
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A parada do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo de 2026 alterou a rotina do Corinthians dentro e fora de campo. Depois da última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa, disputada no fim de maio, o elenco principal teve 25 dias de recesso e voltou ao CT Dr. Joaquim Grava no fim de junho. Desde então, o período de preparação foi marcado por ajustes táticos promovidos pelo técnico Fernando Diniz, um amistoso para recuperar o ritmo de jogo e mudanças estruturais na Neo Química Arena.

Ao mesmo tempo em que a comissão técnica aproveitou a intertemporada para trabalhar uma equipe com maior aproximação entre os jogadores e aprimorar as finalizações, a diretoria alvinegra precisou lidar com questões que podem interferir diretamente no planejamento para o restante da temporada. O clube acumula quatro punições de transfer ban, com dívidas que ultrapassam R$ 23 milhões, e está impedido de registrar novos jogadores.

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O cenário também afeta a situação de Memphis Depay. O atacante tem contrato com o Corinthians até 31 de julho e negocia a renovação com a diretoria. Embora exista otimismo em relação a um novo acordo, o clube precisa resolver as pendências financeiras para garantir a inscrição do holandês caso o novo vínculo seja firmado após a data de encerramento do contrato atual.

RETORNO AOS TREINOS E MUDANÇAS NO TIME

Com 43 dias sem disputar uma partida oficial, o Corinthians utilizou a intertemporada para recuperar a condição física dos atletas e trabalhar conceitos que Fernando Diniz pretende implementar. A comissão técnica deu atenção especial ao estilo de jogo baseado na aproximação entre os jogadores, além de realizar atividades voltadas para finalizações e construção de um novo meio-campo.

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O planejamento também considera a possibilidade de perder jogadores jovens para o futebol europeu. Com a janela de transferências movimentada, a comissão técnica trabalha alternativas para o setor e busca preparar o elenco para eventuais mudanças durante a temporada.

O primeiro teste após a paralisação aconteceu em 12 de julho, contra o Cascavel, no Paraná. O Corinthians ficou no empate por 1 a 1. Matheus Pereira marcou para a equipe paulista no segundo tempo, mas o time sofreu o empate após uma falha defensiva de Charles, que atuou improvisado na zaga.

A partida serviu para Diniz observar diferentes formações. Como era permitido realizar substituições ilimitadas, o treinador utilizou escalações distintas em cada etapa e deu minutos a uma parcela maior do elenco antes do retorno das competições oficiais.

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NEO QUÍMICA ARENA GANHA NOVO GRAMADO

A pausa também permitiu ao Corinthians realizar uma intervenção importante na Neo Química Arena. O clube aproveitou o período sem partidas para promover a primeira troca completa do solo do estádio durante o inverno brasileiro.

O trabalho, realizado pela empresa World Sports, estava inicialmente previsto para a virada do ano, mas acabou adiado em razão do calendário. A expectativa é recuperar o padrão de qualidade apresentado nos primeiros anos da arena e melhorar as condições de rolagem da bola.

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A intervenção também está relacionada à manutenção do gramado de ryegrass. O primeiro teste oficial da nova superfície está previsto para esta quinta-feira, 23, quando o Corinthians recebe o Remo pelo Campeonato Brasileiro.

QUATRO TRANSFER BANS PRESSIONAM O CLUBE

Fora de campo, a situação financeira continua sendo um dos principais obstáculos para o planejamento do Corinthians. O clube soma quatro punições de transfer ban, que impedem o registro de novos jogadores e estão relacionadas a dívidas que ultrapassam R$ 23 milhões.

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Uma das pendências é com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez em 2024. O débito é estimado em cerca de R$ 7,5 milhões.

O clube também sofreu uma nova punição relacionada ao Midtjylland, da Dinamarca, por causa do atraso no pagamento da terceira parcela da contratação de Charles. A dívida gira em torno de R$ 6 milhões.

Há ainda uma multa disciplinar aplicada pela Fifa, no valor de aproximadamente US$ 225 mil, cerca de R$ 1,1 milhão, relacionada à inadimplência em negociações envolvendo Martínez, Charles e Talles Magno.

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No âmbito nacional, o Corinthians também enfrenta um bloqueio determinado pela CNRD, órgão ligado à CBF, por causa do atraso no pagamento da quinta parcela de um acordo interno de dívidas. A punição tem duração prevista de seis meses e envolve aproximadamente R$ 8 milhões.

RENOVAÇÃO COM MEMPHIS DEPAY É VISTA COM OTIMISMO

A situação de Memphis Depay se tornou uma das prioridades do Corinthians durante a pausa. O contrato do atacante holandês termina em 31 de julho, e o clube trabalha para chegar a um novo acordo com o camisa 10.

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As conversas são conduzidas pelo diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, que apresentou uma proposta com um modelo diferente de remuneração. A ideia é combinar uma redução nos vencimentos fixos com receitas provenientes de marcas próprias, eventos e ações comerciais.

A sinalização de Memphis em relação à redução do salário fixo aumentou o otimismo da diretoria sobre a permanência do jogador. O novo vínculo é planejado para durar até o meio de 2028.

O problema, porém, é o transfer ban. Caso a renovação seja assinada após 31 de julho, o Corinthians não poderá registrar o novo contrato enquanto as dívidas que resultaram nas punições não forem quitadas.

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Vale mencionar que Memphis ainda não retornou ao Brasil após a disputa da Copa do Mundo e será desfalque no confronto com o Remo, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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