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Tragédia: Jogador de 22 anos morre vítima de parada cardíaca durante treino na França

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma tragédia abalou o futebol francês nesta quarta-feira. Wanis Honsor, de 22 anos, sofreu uma parada cardíaca durante treinamento do Saint-Denis FC, clube da ilha francesa da Reunião, no Oceano Índico, e não resistiu. A informação foi confirmada pelo clube.

O lateral-esquerdo recebeu atendimento médico logo que passou mal. Uma equipe médica entrou em ação para tentar salvar a vida do jogador, mas as manobras de reanimação não surtiram efeito. A morte do jovem atleta gerou profunda consternação em dirigentes, colegas de equipe e torcedores, que manifestaram condolências aos familiares e amigos próximos.

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Honsor foi revelado nas categorias de base do Rouen. A diretoria do clube prestou homenagem ao jogador e lamentou o episódio.

"O FC Rouen 1899 soube, na manhã de hoje, com profundo pesar, do falecimento repentino de Wanis Honsor, que sofreu uma parada cardíaca durante um treinamento em seu clube, o Saint-Denis FC. O FC Rouen expressa suas sinceras condolências à sua família e entes queridos".

Durante a temporada 2023/24, Honsor chegou a disputar três partidas oficiais pela equipe principal do Rouen nas competições francesas e marcou um gol. O jogador nasceu em Le Havre, importante cidade portuária, localizada na região da Normandia, e faria 23 anos no dia 19 de novembro.

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