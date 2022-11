'Tragam esse troféu para casa', diz Pelé em mensagem à seleção

Da Redação

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo às 16h desta quinta-feira (24), contra a Sérvia

O "Rei do Futebol", Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, de 82 anos, utilizou seu perfil oficial do Instagram para enviar energias positivas aos jogadores da Seleção Brasileira, que participam da Copa do Mundo no Catar, na manhã desta quinta-feira (24). A equipe brasileira estreia às 16h desta quinta, em um embate contra a Sérvia pelo grupo G da competição.

Através da publicação, o ex-jogador pede para que os jogadores tragam o troféu para casa. "Hoje começamos a escrever uma nova história. Não importa o tamanho e a tradição dos adversários: nós devemos respeitar e jogar cada partida com o foco de uma final. É importante jogar bonito sim, mas também é indispensável deixar tudo de si dentro do gramado", afirmou Pelé.

Pelé ressaltou ainda que serão mais de 200 milhões de corações como um só, vibrando a cada conquista da seleção.



"Estou enviando todas energias positivas para vocês. Tenho certeza que teremos um final feliz. Que Deus os abençoe. Tragam este troféu para casa!".

O rei do futebol publicou uma sequência de fotos e afirmou que são para inspirar os jogadores do Brasil. "De propósito, não escolhi as fotos de dribles, mas sim as de batalhas".

Com informações do G1.

