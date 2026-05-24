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Tottenham vence o Everton e escapa do rebaixamento na Premier League; veja todos os resultados

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 24.05.2026, 14:37:00 Editado em 24.05.2026, 14:47:46
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Em um dia atípico para o torcedor, o Tottenham derrotou o Everton na tarde deste domingo (24), por 1 a 0, e conseguiu se salvar do rebaixamento na Premier League, em duelo no Tottenham Hotspur Stadium. O gol salvador foi anotado pelo português João Palhinha ainda no primeiro tempo.

A equipe da casa precisa do triunfo para não depender do resultado da partida entre West Ham e Leeds United. Inclusive, o rival de Londres conseguiu a vitória por 3 a 0 e ficou perto de conseguir fugir da degola. No último lance da partida, o questionado goleiro Kinský salvou a equipe com uma linda defesa.

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A primeira etapa em Londres teve o time da casa tomando as primeiras ações e partindo contra o adversário. Com a necessidade da vitória, o time de Roberto de Zerbi conseguiu balançar as redes de Jordan Pickford apenas aos 41 minutos, quando João Palhinha aproveitou a bagunça dentro da área após cobrança de escanteio para marcar pela 5ª vez na temporada.

No intervalo da rodada da Premier League, o Tottenham estava escapando sem maiores sustos. Na mesma cidade, no Estádio Olímpico de Londres, o West Ham empatava sem gols com o Leeds United e caindo para a Championship.

Mas a apreensão aumentou por volta dos 17 minutos do segundo tempo. Sem conseguir aumentar a vantagem diante do Everton, o torcedor do Tottenham viu o West Ham abrir o placar com Taty Castellanos. E piorou aos 30, quando o rival direto contra o rebaixamento aumentou diante do Leeds, desta vez com Jarrod Bowen.

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Aos 40 minutos, a torcida mandante teve um grande susto quando o atacante Tyrique George avançou contra a área do Tottenham e fez ótima jogada com Michael Keane. O camisa 19 do Everton tentou rolar para o português Beto, mas a defesa afastou antes e a bola ficou para o goleiro Antonín Kinský.

A partida do West Ham terminou quando o cronômetro ainda marcava 43 minutos do segundo tempo no Tottenham Hotspur Stadium. O rival ainda conseguiu marcar o terceiro gol com Callum Wilson e confirmou a vitória por 3 a 0.

No último minuto do embate, o arqueiro Antonín Kinský fez um verdadeiro milagre e salvou a equipe em ótimo chute de Tyrique George. O camisa 31 foi muito criticado na disputa da Champions League contra o Atlético de Madrid, quando falhou duas vezes no jogo de ida das oitavas de final.

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SUNDERLAND CONSEGUE VAGA NA EUROPA LEAGUE E ZONA DE REBAIXAMENTO FICA SEM ALTERAÇÕES

Em uma das últimas definições da competição, o Sunderland conseguiu a última vaga para a Europa League, ao derrotar o Chelsea no Stadium of Light. A equipe derrotou o gigante de Londres por 2 a 1 e roubou a posição do Brighton, que foi superado dentro de casa, por 3 a 0, para o Manchester United.

Além das últimas definições das vagas para competições continentais, a zona de degola não sofreu alterações na última rodada. A vitória do Tottenham empurrou o West Ham para a segunda divisão ao lado do Burnley e Wolverhampton, que já estavam rebaixados matematicamente. Inclusive os dois últimos da tabela se enfrentaram em Turf Moor e empataram por 1 a 1.

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VEJA TODOS OS RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA DA PREMIER LEAGUE

Brighton 0 x 3 Manchester United

Burnley 1 x 1 Wolverhampton

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Crystal Palace 1 x 2 Arsenal

Fulham 2 x 0 Newcastle

Liverpool 1 x 1 Brentford

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Manchester City 1 x 2 Aston Villa

Nottingham Forest 1 x 1 Bournemouth

West Ham 3 x 0 Leeds

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Tottenham 1 x 0 Everton

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