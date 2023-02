Tottenham vence clássico quente contra Chelsea, afunda rival, e se firma no G4

(via Agência Estado)

No único jogo da 25ª rodada do Campeonato Inglês deste domingo, o Tottenham venceu o Chelsea por 2 a 0 em um clássico muito quente, que complica ainda mais a difícil temporada do Chelsea e ajuda a manter os Spurs no G4 da competição. O duelo aconteceu no Tottenham Hotspur Stadium e esta é a primeira vitória do Tottenham sobre o Chelsea no novo estádio.

Em 2020, após empate pela Copa da Liga no local, o Tottenham eliminou o rival nos pênaltis. A vitória é a segunda seguida do Tottenham e muito importante para o clube na briga pela Liga dos Campeões na próxima temporada. Com 45 pontos, o time de Antonio Conte é o quarto colocado. São quatro pontos a mais que o Newcastle, que está em quinto e possui dois jogos a menos.

A temporada do Chelsea segue sendo muito complicada. São muitas contratações e um péssimo resultado dentro de campo. São 11 partidas do time de Graham Potter em 2023, seis derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. Nos últimos 17 jogos oficiais, são apenas três vitórias, 10 derrotas e quatro empates. O cargo do treinador fica ainda mais ameaçado e o desempenho deixa o time na 10ª posição do Campeonato Inglês, com 31 pontos.

O primeiro tempo do clássico foi de muita entrega das duas equipes, mas sem grande brilho. Alguns lances esquentaram os 45 minutos iniciais. O zagueiro Thiago Silva se lesionou em uma dividida com Kane e deixou o gramado antes dos 20 minutos. Após boa jogada de criação de Richarlison, Hojbjerg finalizou com desvio e a bola bateu na trave. O primeiro tempo terminou com ânimos exaltados e expulsão. Ziyech, que arrumou confusão após fazer falta em Richarlison, chegou a levar cartão vermelho, que foi retirado após a arbitragem consultar o VAR.

Foram precisos apenas 20 segundos para que o placar fosse estreado no segundo tempo. Emerson Royal soltou o pé na primeira chegada do Tottenham, mas Kepa defendeu. Os Spurs recuperaram e Oliver Skipp encheu o pé de fora da área para fazer 1 a 0. A bola ainda pegou no travessão antes de entrar. Este foi o primeiro gol do volante de 22 anos pelo Tottenham, clube que o revelou.

O capitão Harry Kane, sempre ele, decidiu o clássico para o Tottenham. Aos 36 minutos, Son cobrou escanteio, Dier desviou de cabeça e Kane apareceu na segunda trave para fazer 2 a 0. O placar permaneceu inalterado até o apito final.

O Tottenham agora volta suas atenções para a Copa da Inglaterra, pela qual enfrentará o Sheffield United na próxima quarta-feira. Pelo Campeonato Inglês, o time encara o Wolverhampton na próxima rodada. Já o Chelsea receberá o Leeds United no próximo sábado pela liga nacional, antes de buscar a recuperação na Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund.