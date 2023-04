Tottenham reverte desvantagem de dois gols e empata com o Manchester United

(via Agência Estado)

Em crise, sem vencer há dois jogos e assombrado pela goleada por 6 a 1 sofrida diante do Newcastle no último domingo, o Tottenham não conseguiu se reencontrar com a vitória, mas deu sinais de vida aos torcedores nesta quinta-feira, durante o encerramento da 33ª rodada do Inglês. Após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0 para o Manchester United, no Tottenham Hotspur Stadium, alcançou o empate na etapa final, com gols de Pedro Porro e Son. Os gols do United foram marcados por Sancho e Rashford.

Após o interino Cristian Stellini, substituto provisório do demitido Antonio Conte, perder o comando em razão da goleada do final de semana, o time londrino jogou sob as orientação do ex-meio-campista Ryan Mason, também de forma interina. Apesar da emoção proporcionado, o resultado não foi bom, pois o Tottenham fica com 54 pontos, em quinto lugar, vivo na briga por uma vaga na Liga Europa, mas com cada vez menos esperanças de ir à Liga dos Campeões. Já o Manchester United fica em quarto lugar, com 60 pontos, e ainda tem dois jogos atrasados para repor.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio, com chances para ambos os lados, mas o United mostrou mais efetividade para construir uma boa vantagem. Com apenas seis minutos de bola rolando, Rashford tocou para Sancho invadir a área e abrir o placar após chute colocado. O mesmo Sancho teve a oportunidade de ampliar e viu o zagueiro Lenglet tirar a bola de cima da linha

O Tottenham também teve suas chances, as principais delas com Perisic, em finalizações defendidas por De Gea. Após contar com o goleiro para evitar o empate, a equipe visitante encontrou mais um gol com participação de Rashford, dessa vez como responsável por colocar a bola na rede, aos 43 minutos, após belo lançamento de Bruno Fernandes.

Os donos da casa voltaram com mais intensidade ofensiva para o segundo tempo e diminuíram aos dez minutos, quando Richarlison e Harry Kane falharam em concluir cruzamento e a bola sobrou para Pedro Porro acertar o ângulo. Depois disso, o Tottenham conseguiu aumentar a presença no campo de ataque, perdeu chances e pressionou até buscar o empate com gol de Son Heung-Min, aos 33 minutos. Casemiro e Rashford tiveram a oportunidade de colocar o United novamente em vantagem, mas não acertaram o alvo.

A 33ª rodada do Campeonato Inglês teve outros dois jogos nesta quinta. Em mais um dia com gol do brasileiro Joelinton, o Newcastle, terceiro colocado com 62 pontos, venceu o Everton por 4 a 1. Já o 14º colocado Bournemouth fez 1 a 0 no lanterna Southampton.