Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Tottenham reforça a defesa e anuncia a contratação de Robertson, ex-Liverpool

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 12:15:00 Editado em 05.06.2026, 12:23:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Tottenham anunciou, nesta sexta-feira, um reforço de Copa do Mundo para a próxima temporada. O clube inglês acertou a contratação do lateral-esquerdo Robertson, ex-Liverpool, de olho na reconstrução da equipe a partir do término do Mundial de seleções, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Robertson integra a delegação da Escócia, rival do Brasil na fase de classificação da Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentam no último compromisso desta etapa inicial. O confronto está marcado para o dia 24 de junho, e será realizado em Miami.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Liverpool desde 2017, ele não definiu a renovação com o conjunto vermelho e acertou a transferência, divulgada nos canais oficiais do Tottenham. "Líder dentro de fora de campo, o capitão da seleção escocesa, altamente condecorado, se juntará ao clube após o término de seu contrato com o Liverpool".

O técnico Roberto de Zerbi festejou o acerto e disse que a sua equipe vai ganhar um grande reforço para a próxima temporada. Ele aposta na experiência de Robertson para equilibrar o setor defensivo e dar mais qualidade técnica ao elenco.

"Robertson é alguém que admiro muito há muitos anos e trará qualidades técnicas excepcionais, experiência, liderança e mentalidade para a nossa equipe. Estou ansioso para trabalhar com ele e ver como o impacto positivo de sua chegada vai ajudar o grupo", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
contratação Futebol Robertson tottenham
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV