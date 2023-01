Tottenham perde para Aston Villa com gol de Douglas Luiz e fica em 5º no Inglês

(via Agência Estado)

Sem contar com Richarlison, um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, com uma lesão na coxa, o Tottenham perdeu para o Aston Villa por 2 a 0, neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado acabou sendo decepcionante para o time da casa, que continuou fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Assim como aconteceu nos jogos anteriores do Campeonato Inglês, Pelé foi homenageado no telão e recebeu muitos aplausos. Um minuto de silêncio também foi respeitado. Além do Rei, os tributos também foram direcionados ao zagueiro Maurice Norman, que passou quase toda a carreira no Tottenham e também atuou pela seleção da Inglaterra.

Com o resultado, o Tottenham acabou estacionado na quinta posição, com 30 pontos, atrás de Arsenal (43), Manchester City (36), Newcastle (34) e Manchester United (32). O Aston Villa, por sua vez, ficou na 12ª posição, com 21, se afastando das últimas posições.

O primeiro tempo passou em branco. O Tottenham construiu as melhores ações, mas não conseguiu furar o bloqueio do Aston Villa. A melhor chance foi aos 40 minutos, com Harry Kane. O atacante recebeu dentro da área e cabeceou com perigo. A bola bateu em um defensor adversário, que impediu que o placar fosse inaugurado.

O jogo ganhou em emoção mesmo no segundo tempo. O Aston Villa resolveu arriscar e abriu o placar aos cinco minutos. Emiliano Buendia recebeu belo passe de Ollie Watkins. Ele chapou rasteiro para fazer 1 a 0. Aos 28, o time visitante ampliou com o brasileiro Douglas Luiz. Ele aproveitou belo cruzamento e cabeceou firme para superar Lloris.

Após o segundo gol, Philippe Coutinho entrou em campo e ajudou o Aston Villa a administrar a vantagem diante do Tottenham, que foi para a pressão, mas não encontrou forças para evitar a derrota em casa, a primeira de 2023.