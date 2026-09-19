Tottenham marca pela primeira vez, mas perde dentro de casa e afunda na Premier League

O Tottenham entrou em campo na manhã deste sábado (19) e conheceu mais uma derrota na Premier League, desta vez para o Aston Villa, por 3 a 2, dentro de casa. A equipe de Londres até anotou os primeiros gols na competição, mas não conseguiu sair com a vitória e permanece na zona de rebaixamento com apenas dois pontos.

Com mais um resultado negativo, o Tottenham chegou ao sexto jogo sem vitórias e permanece com uma má fase que dura desde a temporada passada. O italiano Roberto De Zerbi fica cada vez mais pressionado no comando técnico, após a diretoria investir pesado em contratações no meio da janela.

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Na partida diante do Aston Villa, o time até conseguiu dar trabalho ao goleiro Zion Suzuki no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi Johan Manzambi, aproveitando o erro da defesa. O meia suíço apareceu dentro da área como um centroavante e apenas empurrou para o fundo das redes.

No segundo tempo, brilhou a estrela do senegalês Nicolas Jackson, aos 21 minutos, com um golaço na casa do Tottenham. O centroavante ex-Chelsea e Bayern de Munique recebeu na entrada da área com o peito, deu um chapéu no zagueiro e bateu para o gol.

A má fase do time londrino ficou mais evidente aos 33 minutos do segundo tempo. O argentino Emiliano Buendia emendou um belo chute de fora da área e praticamente sacramentou a vitória dos visitantes.

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Nos minutos finais, o time de Roberto De Zerbi anotou o primeiro gol nesta edição da Premier League com o meia Conor Gallagher. Ainda deu tempo para Jan Paul van Hecke marcar de cabeça no último lance do embate, diminuindo o vexame do Tottenham, colocando 3 a 2 no placar.