Tottenham firma parceria com a Fórmula 1 e terá pista de kart no estádio

O Tottenham anunciou, nesta terça-feira, a concretização de uma parceria de 15 anos com a Fórmula 1, que envolverá o desenvolvimento de projetos focados em responsabilidade ambiental e a instalação de uma pista de kart elétrico no estádio do clube londrino. De acordo com o comunicado, o circuito será construído debaixo do setor sul do Tottenham Hotspur Stadium.

"É o exemplo mais recente de como a natureza multi uso do estádio está atraindo uma ampla variedade de esportes e eventos, criando uma riqueza de oportunidades e experiências para parceiros, torcedores e visitantes", diz o texto divulgado pelo clube inglês, que tem se engajado em realizar intercâmbios com outras modalidades e já trouxe até partidas da NFL para seu estádio, em outubro.

A pista é parte de um programa mais amplo, também voltado a eventos educacionais das áreas de desenvolvimento de software e engenharia em escolas, assim como à criação de um programa de pilotos focado na integração de mulheres e grupos sub-representados no automobilismo.

"A experiência de kart será um destino e lugar para famílias, amigos e aspirantes a pilotos de todo o mundo que queiram visitar e aproveitar, engajando um novo público e oferecendo acessibilidade ao mundo do automobilismo", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

A inauguração da pista de kart está prevista ainda para este ano e deve receber competições nacionais da modalidade, uma vez que o circuito foi credenciado junto à Associação Inglesa de Kart. A parceria também está relacionada ao comprometimento da F-1 em atingir a metade de ser "carbono zero" até 2030, por isso os karts são elétricos.