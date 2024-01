Tottenham contrata Timo Werner por empréstimo junto ao Leizpig

O atacante alemão Timo Werner está de volta ao Campeonato Inglês, cerca de um ano e meio depois de deixar o Chelsea, clube no qual teve uma passagem inconsistente. Mais uma vez, ele terá Londres como casa, mas agora para defender o Tottenham, que o anunciou como reforço nesta segunda-feira. A contratação é por empréstimo de seis meses junto a RB Leipzig, da Alemanha, com opção de compra ao fim do período.

No curto prazo, Werner chega aos Spurs como uma opção para suprir a ausência de Son Heung-Min, que se juntou à seleção da Coreia do Sul para disputar a Copa da Ásia e pode ser desfalque até o dia 10 de fevereiro, caso os sul-coreanos sejam finalistas. Para o alemão, é uma boa oportunidade de reconquistar espaço na seleção nacional, para a qual não é convocado desde março do ano passado.

A principal motivação para aceitar a proposta do Tottenham, segundo o atacante, foi o estilo de jogo do treinador Ange Postecoglou. "Ele me deu imediatamente a sensação de que preciso ingressar no clube - é o que quero sentir quando você fala com um técnico. Também as táticas e o estilo, como ele quer jogar, como ele deixa o time jogar. Pensei imediatamente que se encaixava perfeitamente para mim", disse.

Revelado pelo Stuttgart, Timo Werner começou a chamar atenção no futebol europeu quando se transferiu para o RB Leizpig, em 2016. Após anotar 34 gols e 13 assistências em 45 jogos na temporada 2019/2020, foi contratado pelo Chelsea, mas a passagem por lá foi de questionamentos, apesar dos números não terem sido dos piores - 23 gols e 17 assistências em 89 jogos. Sem se consolidar, acabou voltando para o Leipzig, em agosto de 2022.