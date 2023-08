Tottenham coloca United na 'roda' e vence a primeira após saída de Harry Kane

O Manchester United conheceu neste sábado a sua primeira derrota no Campeonato Inglês ao perder para o Tottenham por 2 a 0, no Hotspur Stadium, pela segunda rodada. Este foi o primeiro triunfo dos Spurs, que chegaram a colocar o adversário na "roda" no segundo tempo, após a saída de Harry Kane.

continua após publicidade

O Tottenham, que na estreia empatou com o Brentford por 2 a 2, chegou aos quatro pontos, ultrapassando o próprio Manchester United, que iniciou o torneio vencendo o Wolverhampton por 1 a 0.

Ainda buscando a melhor formação sem Harry Kane, que se transferiu para o Bayern de Munique, o Tottenham teve muita dificuldade de fazer a ligação entre o meio e o ataque, e viu o Manchester United dominar boa parte do primeiro tempo. Com um trio de ataque formado por Garnacho, Rashford e Antony, o time visitante tentava surpreender na base da velocidade.

continua após publicidade

Aos 23 minutos, Bruno Fernandes recebeu pelo meio e deu um cruzamento de letra para Rashford. Na entrada da pequena área, o atacante cabeceou para fora. O próprio português, mais tarde, teve chance parecida de marcar, porém, também pegou mal de cabeça e desperdiçou a grande oportunidade criada.

O melhor momento do Tottenham foi aos 40 minutos, Pedro Porro dominou dentro da área e carimbou o travessão. A bola ia sobrando para Richarlison, que tentou o voleio, mas acabou furando. No entanto, a jogada continuou com Pape Sarr. O lateral arriscou e mandou na trave.

No segundo tempo, o Tottenham continuou sendo empurrado por seus torcedores e chegou a abrir o placar aos três minutos. Pape Sarr recebeu da direita e contou com um desvio no meio da área para ficar com a bola e estufar as redes do goleiro Onana.

continua após publicidade

O Manchester respondeu no lance seguinte, mas não teve a mesma sorte. Antony recebeu dentro da área e acertou o travessão. O United continuou pressionando e colocou Vicário para trabalhar. O goleiro fez uma defesa espetacular na tentativa de Bruno Fernandes, aos 15.

Casemiro também teve chance de marcar em uma cabeçada que passou rente ao travessão, mas foi só. O Manchester United foi envolvido pelo Tottenham, que ficou com a bola no pé e assumiu o controle do jogo. O lado negativo foi o atacante Richarlison. O brasileiro passou em branco novamente e criticou sua própria atuação ao ser substituído.

Com o United na rodada, o gol do Tottenham parecia ser questão de tempo, e aconteceu aos 38. Perisic buscou Davies, mas viu Lisandro Martínez jogar contra o próprio gol. O time visitante ainda tentou diminuir o prejuízo no fim, Casemiro chegou até a jogar como centroavante, mas sem sucesso.