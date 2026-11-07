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Tottenham apresenta queixa à Premier League contra repórter brasileiro

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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O jornalista João Castelo-Branco, da ESPN Brasil, foi alvo de reclamações da diretoria do Tottenham nesta semana. A equipe de Londres apresentou uma reclamação formal à Premier League contra a presença do repórter brasileiro em partidas da equipe no Tottenham Hotspur Stadium.

A motivação seria um vídeo compartilhado nas redes sociais no qual o jornalista canta músicas provocativas contra o clube londrino. Torcedor declarado do Arsenal, João Castelo-Branco apareceu ao lado de outros torcedores na publicação entoando gritos contra o rival.

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O vídeo foi excluído das redes sociais e o jornalista se pronunciou após o ocorrido, em entrevista ao portal The Times, de Londres. "Quero pedir desculpas ao clube pelo vídeo que gravei com torcedores do Arsenal no Brasil, cantando uma música ofensiva sobre o Tottenham".

Além de impedir a entrada do repórter brasileiro no estádio, o clube londrino pretende barrar entrevistas de jogadores e comissão técnica. A Premier League ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

João Castelo-Branco reside em Londres há vários anos e atua como correspondente internacional da ESPN Brasil, cobrindo partidas dos clubes da Premier League nas competições locais e continentais. Ele é filho de José Trajano, um dos principais nomes do jornalismo esportivo do Brasil.

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O Tottenham retorna ao seu estádio no dia 21 de novembro, diante do Ipswich Town, após a realização da Data Fifa. Após um início de temporada catastrófico, o time conseguiu algumas posições na tabela nos últimos confrontos, vencendo três partidas consecutivas. No entanto, neste sábado, foram derrotados pelo Leeds United, por 1 a 0, fora de casa.

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