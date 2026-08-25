Tottenham anuncia contratação do brasileiro Savinho por R$ 600 milhões: 'Feliz por estar aqui'

O atacante brasileiro Savinho está de endereço novo na Premier League. O jogador de 22 anos, que defendia o Manchester City, foi anunciado nesta terça-feira como reforço do Tottenham para a temporada que se inicia. Nas redes sociais do clube, ele aparece segurando a camisa de sua nova equipe.

Segundo o jornal inglês The Guardian, o time londrino desembolsou cerca de 85 milhões de libras esterlinas (algo em torno de R$ 600 milhões) para contar com o poder ofensivo do atleta. Nesse montante estão incluídos bônus por metas estabelecidas no contrato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Aos canais oficias do Tottenham, o jogador manifestou o contentamento com a transferência e a chance de escrever uma nova história em sua trajetória vestindo outra camisa. E externou a satisfação em trabalhar sob o comando do técnico Roberto De Zerbi a partir de agora.

"Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante com um dos melhores treinadores do mundo. Assim que conversamos, soube que tinha de vir. Ele quer me ajudar a alcançar o nível mais alto e acredito que podemos fazer isso juntos", comentou.

A vinda do reforço aumenta o leque de opções do atual comandante do Tottenham, que elogiou a contratação do jogador brasileiro. "Sávio é um jogador que traz energia, imaginação e qualidade para as pontas. Ele tem a coragem de atacar os defensores e a capacidade de mudar um jogo com sua criatividade", comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E os torcedores podem ganhar mais um reforço neste último período da janela de transferências. Segundo a imprensa inglesa, a diretoria está perto de fechar a contratação de mais um atacante do Manchester City: o egípcio Omar Mamoush.

O Tottenham estreou com derrota na Premier League. No sábado, a equipe visitou o Brentford e amargou um revés de 3 a 0. O time tenta agora a reabilitação no Campeonato Inglês neste sábado, quando vai abrir os portões de seu estádio para receber o Newcastle.