Toto Wolff quer colocar Mercedes na briga pelo título da F-1 em 2024: 'Há luz no fim do túnel'

Toto Wolff sabe que a Mercedes não terá condições de brigar por vitórias na atual frustrante temporada. O diretor executivo da escuderia, contudo, ressalta a importância de terminar em segundo no Mundial de Construtores para chegar bem em 2024, ano no qual ele vê potencial para a equipe voltar à briga pelo título com a Rede Bull.

Na avaliação do meio da temporada, o dirigente revelou que "alguns processos" no carro fizeram renascer a esperança para o próximo ano. "Nossa temporada realmente não começou bem no Bahrein, mas acho que nas últimas corridas conseguimos compreender o carro um pouco melhor", disse Wolff.

Com a Red Bull dominante em todas as provas, a Mercedes pretende fechar o ano no segundo lugar do Mundial de Construtores. Atualmente são 247 pontos, diante de 196 da Aston Martin e 191 da Ferrari. A McLaren vem mais distante. "A corrida pelo P2 é muito acirrada entre Aston Martin, Ferrari, McLaren e nós mesmos. Agora é realmente focar no que precisamos fazer para ganhar campeonatos novamente", afirmou, mais aliviado por leve melhora no carro.

"Os pontos positivos são que vemos claramente algumas rotas de desenvolvimento que funcionam. Entendemos onde precisamos adicionar desempenho. Mas é um processo frustrante porque leva tempo para mudar fundamentalmente o carro, o conceito e a aerodinâmica. Mas definitivamente há luz no fim do túnel", previu.

Wolff ainda relevou o que a equipe pode e deve fazer para melhor com o carro. "As principais áreas de melhoria são apenas dar aos pilotos um carro mais confiável. Não é sobre a quantidade absoluta de downforce, mas é apenas para eles saberem que o carro estará estável quando entrarem na curva, o que não é o caso no momento."

A temporada volta daqui dois fins de semana, entre 25 e 27 de agosto, no GP da Holanda, mas Wolff acabou deixando escapar que a ansiedade é por ter um carro competitivo de verdade para o próximo ano. "As velas estão prontas para 2024", explicou. "Com o desenvolvimento do carro quase parado para este ano, acho bom porque podemos otimizar o carro atual sem olhar muito para atualizações. Vamos ver como podemos realmente colocá-lo em um ponto ideal e, ao mesmo tempo, obter mais compreensão para o próximo ano."