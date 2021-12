Torino não recebe parcela por Danilo Avelar e aciona Corinthians na Fifa

Da Redação

O Corinthians foi acionado pela Fifa por não ter pagado a última parcela da compra do zagueiro e lateral-esquerdo Danilo Avelar. Time que vendeu o jogador ao time brasileiro, o Torino cobra o valor de 750 mil euros (cerca de R$ 4,7 milhões, pelo câmbio atual). A equipe paulista não se manifestou sobre o caso.

continua após publicidade .

De acordo com o site MeuTimão, a diretoria corintiana tentou fazer um acordo amigável com o time italiano, mas não teve sucesso. A dívida pode chegar a R$ 5 milhões por causa do atraso no pagamento.

Avelar chegou ao Corinthians em julho de 2018 por empréstimo. Um ano depois, o jogador foi contratado em definitivo por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões). A primeira parcela foi quitada em março deste ano, com atraso. E a segunda, motivo da reclamação formal do Torino junto à Fifa, ainda não foi paga.

continua após publicidade .

Na ocasião do acerto, Avelar assinou contrato de três anos com o time paulista, até 31 de dezembro de 2022. O jogador, contudo, não está defendendo o Corinthians desde junho por conta de um caso de racismo. Afastado, segue treinando com o grupo, mas fora dos planos do técnico Sylvinho.

A diretoria trabalha para negociar o jogador por empréstimo no início de 2022, mantendo o vínculo em definitivo com o time paulista ao menos até o fim do contrato.