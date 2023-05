Torcida protesta no CT do Corinthians e Luxa age como 'escudo' para conter crise

(via Agência Estado)

Um grupo de torcedores do Corinthians se agrupou na manhã deste sábado, em frente ao CT do clube, para protestar contra a má fase da equipe. As principais organizadas do clube entoaram cânticos de protesto e o treinador Wanderlei Luxemburgo acabou agindo como uma espécie de escudo para contornar a situação. Ele foi até os manifestantes para conversar com os líderes e acalmar os ânimos. O protesto começou às 10h da manhã desde sábado e terminou por volta de 12h30.

A polícia militar esteve presente ao ato e tudo aconteceu de forma pacífica. Essa manifestação, que teve como foco criticar a gestão do presidente Duilio Monteiro Alves, já havia sido anunciada durante a semana.

A diretoria do Corinthians foi o principal alvo do protesto. Em convocação para a manifestação, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube cita a gestão "Renovação e Transparência", liderado pelo presidente Duilio Monteiro Alves, como principal responsável pela fase ruim do time.

"Sabemos bem quem são os principais responsáveis por essa situação e viemos cobrar e impulsionar a reação da equipe, mas principalmente apontar a incompetência liderada por mais uma gestão 'Renovação e Transparência'", escreveu a torcida.

Faixas com frases de "o coro vai comer" e "o Corinthians não é brincadeira" foram estendidas nas grades de contenção. Luan foi o principal alvo dentre os atletas, que cobraram mais vontade por parte dos jogadores.

"Honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa" foi um dos cantos gritados pelos protestantes. Wanderlei Luxemburgo, técnico do time desde o início do mês, saiu do CT para conversar com os líderes do protesto.

O Corinthians tem duas derrotas fundamentais para a chamada do protesto. Um revés diante do arquirrival Palmeiras por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro e outro para o Independiente Del Valle, pelo mesmo placar, mas pela Libertadores, em plena na Neo Química Arena.

O Corinthians é apenas o 17º no torneio nacional, com apenas 3 pontos em três rodadas disputadas. A situação é ruim também no torneio sul-americano. O time paulista é apenas o vice-lanterna da chave, também com 3 pontos.