Torcida 'invoca' Marquezine durante jogo do Santos e Neymar reage

Neymar Jr. se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na noite desse domingo (24) após reagir às provocações da torcida adversária. O jogador santista brilhou na vitória do time sobre o Inter de Limeira por 3 a 0 com direito a um gol olímpico - gol marcado diretamente através de uma cobrança de escanteio. Inclusive, isso ocorreu após o nome de Bruna Marquezine, ex-namorada do craque, ser entoado nas arquibancadas.

Em cobrança de escanteio aos 26 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 fez a bola encobrir o goleiro Igo Gabriel. A bola tocou na trave antes de morrer no fundo do gol.

Não só a torcida santista comemorou o golaço. Torcedores da Inter de Limeira também aplaudiram a jogada que ampliou o placar para 2 a 0.

"Foram duas vezes. Fui bater escanteio, eles me provocaram e eu pedi para cantar mais. E eu dei a primeira assistência. Na segunda vez que eu fui lá para bater o escanteio, falaram de novo, aí eu pensei comigo 'agora quem vai fazer o gol sou eu'. Acertei um belo chute e consegui fazer meu primeiro gol olímpico", disse o jogador em entrevista à CazeTV.

Veja o gol olímpico:

A vitória garantiu uma vaga nas quartas de final do Paulistão ao time do litoral paulista. O adversário no mata-mata será o Red Bull Bragantino.

Neymar e Bruna Marquezine

Eles iniciaram um relacionamento amoroso em 2012 e oficializaram o namoro em 2013. Apesar de várias idas e vindas, o namoro terminou definitivamente em 2018. Atualmente, o atleta está noivo de Bruna Biancardi, grávida da segunda filha do casal, mas o nome de Marquezine ainda é frequentemente associado ao brasileiro.

