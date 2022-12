Torcida do United cria canto provocando Ronaldo: 'Não nos importamos com Ronny'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Superar uma separação nem sempre é tarefa fácil, ainda mais quando as coisas ocorrem de forma traumática para ambos os lados. Quando o adeus envolve um jogador de futebol e a torcida de um clube no qual ele fez história, as coisas ficam ainda mais difícil.

continua após publicidade .

Na primeira partida do Manchester United sem Cristiano Ronaldo como seu jogador, a torcida do time inglês fez questão de lembrar da saída conturbada do atacante português. Após uma polêmica entrevista concedida ao jornalista inglês Piers Morgan, Ronaldo e o United anunciaram que estavam encerrando o contrato do atleta em comum acordo no dia 22 de novembro de 2022.

Conforme os Red Devils venciam o Burnley por 2 a 0 e se classificavam para as quartas de finais da Copa da Liga, as arquibancadas do Old Trafford cantavam a seguinte canção: "Eu não me importo com Ronny (apelido de Cristiano Ronaldo)/Ronny não se importa comigo/A única coisa com que eu me importo é o Manchester United".

continua após publicidade .

O canto ocorre após meses de intrigas entre Cristiano, a comissão técnica e a diretoria do clube. Entre momentos de indisciplina e um extenso período no banco, a segunda passagem do português já parecia próxima do fim antes da pausa para a Copa do Mundo. A situação ficou insustentável após Ronaldo fazer comentários polêmicos em uma entrevista.

Nela, o atacante português teceu duras críticas à diretoria do clube e chegou a dizer que não respeitava Ten Hag, atual técnico do United. Ronaldo ainda afirmou que o clube não ofereceu o apoio necessário quando seu filho recém-nascido morreu no começo do ano.

O momento, alguns dias antes do início da Copa do Mundo, foi motivo para muitos entenderem a entrevista como um ultimato de Cristiano. Poucos dias depois, ele e o United encerraram o vínculo profissional.

Ainda sem clube, Ronaldo se viu perdendo a vaga de titular na equipe de Portugal ao longo do Mundial do Catar e agora decide qual será o seu futuro no futebol. O Manchester United é quinto colocado no Campeonato Inglês, com 26 pontos, 11 atrás do líder Arsenal.