Torcida do São Paulo vai direto de Chapecó ao CT para reunião com Dorival, Rafinha e elenco

O São Paulo foi superado pela Chapecoense por 1 a 0 no último domingo em partida da 24ª rodada do Brasileirão. Diante do mau momento na temporada, líderes das principais torcidas organizadas do clube paulista viajaram direto de Chapecó para o CT da Barra Funda.

Os torcedores se reuniram dentro do local com o técnico Dorival Júnior, os jogadores e Rafinha, atual executivo de futebol da equipe. "Agora a maior cobrança vai ser em cima da diretoria no Morumbi, os verdadeiros culpados. Quem faz mal ao São Paulo não são esses caras (jogadores), eles estão com salário atrasado. Nós vamos pra cima desses v...", disse Baby, um dos líderes da Torcida Independente, na saída do grupo do CT.

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No momento, o São Paulo ocupa a 13ª posição do Campeonato Brasileiro e possui 27 pontos conquistados, três a mais que o Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento da competição.

Na liga nacional, o clube do Morumbi não vence um jogo desde o dia 25 de abril, quando bateu o Mirassol por 1 a 0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 13ª rodada.

De lá para cá, foram quatro empates e seis derrotas, incluindo resultados negativos no clássico contra o Corinthians e diante da Chapecoense, lanterna do Brasileirão com somente 14 pontos.

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Já na Copa Sul-Americana, o São Paulo se garantiu nas quartas de final, ao superar o Bolívar por 4 a 2 no placar agregado. Agora, os comandados de Dorival encaram o tradicional Boca Juniors.

Os paulistas buscam se recuperar na temporada no próximo sábado, 29. No MorumBis, o time da casa recebe o Red Bull Bragantino às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.