Torcida do São Paulo faz festa na porta do CT antes de embarque do time para o Rio

A torcida do São Paulo organizou, neste sábado, uma grande festa antes do embarque da equipe para o Rio, onde disputa o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, neste domingo, contra o Flamengo. Vários são-paulinos compareceram ao CT da Barra Funda com faixas, instrumentos e bandeiras para acompanhar a saída do ônibus rumo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A festa dos torcedores se concentra na Avenida Marquês de São Vicente e foi amplamente divulgada pelas organizadas do clube. A ideia é levar a atmosfera do Morumbi para as ruas da cidade. Sob o lema "Vamos parar a cidade", a Torcida Independente, uma das principais organizadas do São Paulo, garantiu a distribuição de cinco mil bandeirinhas para os presentes.

A previsão de saída do ônibus é às 14h (horário de Brasília). Cada vez mais são-paulinos chegam à concentração, que já ocupa os dois lados da avenida. Diversos vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando a festa da torcida e o próprio clube divulgou a manifestação em seu Twitter.

A segunda partida da final da Copa do Brasil será no dia 24, também às 16h, no Morumbi. Não há critério de gol fora de casa, ou seja, se as equipes empatarem dois jogos ou vencerem uma a outra pela mesma diferença de gols, a decisão será nos pênaltis.

O São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil e busca o título inédito, o único que falta em sua coleção de troféus. O Flamengo, por sua vez, luta pelo pentacampeonato e o bi consecutivo, depois de derrotar o Corinthians na final de 2022. Esta será a quarta vez que a competição acaba com uma decisão RJ-SP.