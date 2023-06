Torcida do Santos protesta antes de jogo com Corinthians: 'Diretoria omissa e elenco vagabundo'

A fase do Santos não é das melhores e um grupo de torcedores santistas resolveu cobrar o elenco, a comissão técnica e a diretoria do clube antes do clássico com o Corinthians, que ocorre na próxima quarta-feira. Na manhã deste sábado, apoiadores do clube protestaram pelos resultados recentes do time alvinegro no CT Rei Pelé.

Com direito a faixas, gritos de ordem e até mesmo caixões de papelão, os santistas exigiram uma melhora na desempenho do time. "Fora todo mundo! Diretoria omissa e elenco vagabundo", "Se na quarta-feira não ganhar, o pau vai quebrar" e "Não é mole não, elenco frouxo que não ganha no alçapão", foram alguns dos gritos entoados.

Os principais alvos do protesto foram os membros do Comitê de Gestão do clube. Andres Rueda, José Carlos de Oliveira, Rafael Leal, Renato Hagopian e Dagoberto Oliva tiveram imagens de seus rostos afixadas em caixões de papelão produzidos por santistas.

"Não é mole não, o CG é o câncer do Peixão", cantavam os torcedores. "Rueda falador, tô até hoje esperando jogador" e "Não é mole não, é o pior presidente da história do Peixão" foram gritos de ordem direcionados ao presidente Andres Rueda.

O técnico Odair Hellmann também ouviu gritos direcionados ao seu trabalho. "Odair, vai se f..., torcedor de várzea é melhor do que você". Outro que foi bastante criticado foi o zagueiro Eduardo Bauermann. Afastado do clube após ter seu nome citado na Operação Penalidade Máxima, o defensor não foi poupado pela torcida. Em determinado momento da manifestação, pipocas foram atiradas na porta do Centro de Treinamento.

Após o protesto, lideranças da torcida organizadas foram convidadas a entrar no CT Rei Pelé para conversar com a comissão técnica e o grupo de jogadores que está concentrado no local para o clássico contra o Corinthians.