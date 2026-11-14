Torcida do Juventude faz festa para se despedir de Alan Ruschel;

Alan Ruschel é indiscutivelmente um personagem marcante do futebol brasileiro. Um dos únicos sobreviventes no acidente da Chapecoense em 2016, que completa 10 anos neste mês, o defensor de 37 disse adeus ao futebol brasileiro neste sábado. E a festa da torcida do Juventude não poderia ser menos do que foi: histórica.

Alan Ruschel chegou nos braços da torcida no estádio Alfredo Jaconi para o duelo com o Botafogo-SP. O time da casa venceu o jogo por 2 a 0, em despedida em grande estilo para o defensor. Além disso, carimbou a passagem de acesso à elite do futebol brasileiro no ano que vem.

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Ele chegou ao clube gaúcho em 2023 e lá permaneceu por três temporada. Com a camisa do Juventude, participou de 189 jogos, marcando seis gols e distribuindo cinco assistências.

Após ser um dos sobreviventes do acidente da Chapecoense em 2016, Ruschel ficou meses se recuperando até conseguir voltar ao futebol profissional, em 2017. Ele participou do amistoso com o Barcelona em 7 de agosto do mesmo ano, no Camp Nou, em evento solidário promovido pelo clube espanhol em solidariedade ao time catarinense.

Seu primeiro jogo oficial foi em novembro de 2017, quando entrou em campo em jogo com o Flamengo. Na ocasião, ele foi ovacionado por torcedores das duas equipes. Ele atuou por 71 minutos, sendo substituído aos 26 minutos do segundo tempo.