Torcida do Corinthians espalha faixas em protesto contra a diretoria; veja fotos

Torcedores do Corinthians promoveram um protesto contra a diretoria nesta terça-feira. Faixas pedindo a saída do presidente Duílio Monteiro Alves foram erguidas em diferentes pontos de São Paulo. Manifestações também ocorreram em outras cidades do País, como em Brasília, e no exterior.

No período da madrugada, uma faixa foi colocada na entrada do Parque São Jorge, sede do Corinthians, e outras foram penduradas em pontes da capital paulista. Entre as mensagens então "fora Duílio", "diretoria omissa", "entreguem o Timão para o povão" e "ou ganha ou é guerra".

"Se faz necessário o mundo inteiro saber o que essa corja está fazendo com o nosso Corinthians. Faixas espalhadas pelas ruas, avenidas, pontes, a ideia é essa e não vamos parar!", escreveu a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, em publicação no Instagram.

O Corinthians vive momento ruim na temporada, acumulando eliminações precoces e brigando para fugir da zona de rebaixamento no Brasileirão. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem apenas 33% de aproveitamento, com oito derrotas, quatro empates e quatro vitórias. No domingo, o time perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0.

Os protestos acontecem na véspera do duelo com o América-MG, em Belo Horizonte, às 21h30, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, o time alvinegro encara o Universitário (PER) nos playoffs da Sul-Americana nos dias 11 e 18 de julho. O título continental garante vaga na próxima edição da Libertadores.